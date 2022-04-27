شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلصين من تجاعيد اليدين؟ استخدمى هذه العلاجات المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس من السهل الحفاظ على العناية باليدين لأننا نقوم بالعديد من المهام كل يوم، لذا يعد اتباع روتين العناية باليدين مهم إذا كنت ترغبين في عدم ظهور التجاعيد على يديك.

كيفية التخلص من تجاعيد اليدين

إليك بعض النصائح للوقاية من شيخوخة اليدين وفقا لموقع " webmd".

ارتدى القفازات الواقية

هذه خطوة سهلة لإبعاد يديك عن العناصر الضارة، إذا كنت تقومين بجميع الأعمال المنزلية بما في ذلك أدوات الغسيل، فيجب عليك ارتداء قفازات اليد أثناء العمل، تمنع هذه القفازات ملامسة الجلد للمنظفات وعوامل التنظيف والمواد الكيميائية وما إلى ذلك.

الصابون

يؤدي غسل اليدين كثيرًا بالصابون واستخدام المطهرات التي تحتوي على الكحول إلى إحداث ضرر صامت بأيدينا قد لا ندركه الآن ولكن فيما بعد، ستصبح التغييرات مرئية بشكل مزعج. لتجنب حدوث هذا الموقف ، يجب عليك استخدام صابون مرطب لليدين والحد من استخدام معقمات اليدين.

قشرى يديك

يساعد التقشير في إزالة خلايا الجلد الميتة إلى جانب الأوساخ والجراثيم التي قد تتراكم على يديك، يعتبر التقشير خطوة مهمة جدًا للأيدي النظيفة والناعمة، يمكنك إما الحصول على مقشر لليدين من متجر مستحضرات التجميل أو صنع واحد في المنزل باستخدام مكونات المطبخ. ما عليك سوى خلط السكر وعصير الليمون لتشكيل مقشر. القيام بذلك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع سيساعد في إزالة طبقة خلايا الجلد الميتة. لا تنسى وضع كريم لليدين بعد التقشير لترطيب يديك.

رطبي يديك كثيرًا

الترطيب هو أحد الطرق الرئيسية للتخلص من تجاعيد اليدين ، بسبب فقدان الترطيب ، يبدأ الجلد في أن يصبح أكثر جفافاً وترهلا، هذا يعيق مرونة الجلد ويؤدي في النهاية إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. وبالتالي ، من الضروري ترطيب يديك.

استخدمى واقي الشمس

ضعى واقي من الشمس على وجهك للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ولا تنسى يديك، تحتاج أيضًا إلى الحماية من أشعة الشمس لأنها تعمل كعامل محتمل للشيخوخة. ضعيه قبل 20 دقيقة على الأقل من الخروج لترك اللوشن على الجلد والقيام بعمله.

ضعى زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بفيتامين E الذي يسمح بإصلاح الجلد وظهور التجاعيد. يمكنك استخدام زيت الزيتون بدلاً من كريم اليد لتأثيرات مماثلة. يوفر أفضل النتائج عند استخدامه ليلاً قبل النوم.