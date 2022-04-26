شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأشعة التي يستخدمها الأطباء لتشخيص حصوات المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فحص HIDA أو فحص المرارة هو اختبار يتم إجراؤه بواسطة أطباء أشعة الطب النووي لتشخيص انسداد القنوات الصفراوية بسبب حصوة في المرارة أو ورم، ومرض المرارة ، وتسرب الصفراء، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الأشعة التي يستخدمها الأطباء لتشخيص حصوات المرارة، بحسب موقع " medicinenet".

كيف يتم إجراء فحص المرارة HIDA scan؟

يتم حقن مادة كيميائية مشعة عن طريق الوريد في المريض، يتم إزالة مادة الاختبار الكيميائية من الدم عن طريق الكبد وإفرازها في الصفراء التي ينتجها الكبد ثم تتشتت مادة الاختبار الكيميائية في كل مكان تدخل فيه الصفراء في القنوات الصفراوية والمرارة والأمعاء.

يتم بعد ذلك وضع كاميرا تستشعر النشاط الإشعاعي فوق بطن المريض، ويتم الحصول على "صورة" للكبد والقنوات الصفراوية والمرارة والمناطق المحيطة والتي تتوافق مع مكان انتقال المادة الكيميائية المشعة داخل العصارة الصفراوية الكبد والقنوات الصفراوية والمرارة.

ويستغرق هذا الفحص ما يقرب من ساعتين.

يشيع استخدام هذا الفحص لتشخيص مشاكل المرارة عندما تكون الاختبارات الأخرى الأكثر شيوعًا، وخاصة التصوير بالموجات فوق الصوتية، طبيعية أو غير تشخيصية.

كيف يتم تشخيص سبب آلام المرارة؟

بعض الاختبارات المعملية التي تساعد في تحديد مشكلة ألم المرارة هي:

-اختبارات وظائف الكبد

-تعداد الدم الكامل (CBC).

-أشعة سينية في البطن.

-يمكن لمسح HIDA (باستخدام مادة مشعة) قياس إفراغ المرارة بينما يستخدم اختبار ERCP منظارًا لوضع الصبغة في قنوات البنكرياس والمرارة والكبد.

-يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أحيانًا لتفصيل هياكل الأعضاء (الكبد والمرارة والبنكرياس).