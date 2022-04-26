احذروا منها.. أطعمة ليست صحية بقدر ما تتخيلون!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 04:09 مساءً - هناك عدد كبير من الاطعمة الصحية التي ينصح بتناولها خبراء التغذية، غير أن هناك أيضًا مجموعة من الأطعمة التي تبدو صحية لكنها في الواقع ليست كذلك. لذا،من المهم الانتباه من هذه الاطعمة “الاحتيالية”، التي قد تكون مخزّنة بالسكّر والسعرات الحرارية وغيرها من المفاجآت.

الحقيقة أن الكثير من الأطعمة “الصحية” التي نستهلكها هي في الواقع ليست صحية، حتى مما يسمى “الأطعمة الخارقة”.

اذ تلقى هذه الأطعمة صيتًا كبيرًا بفضل حملات الترويج الاعلاني الناجحة، لكنك اذا القيت نظرة على قائمة المحتويات، من السهل أن ترى أنها ليست صحية كما تتخيل.

ألواح البروتين (energy bars)

ألواح شوكولا الطاقة هي في الأساس قطع من الحلويات مع كميات اضافية من البرويتن والالياف. وهي مصنوعة من مكونات صناعية تحتوي على كميات هائلة من السكر والدهون.

وتعتبر هذه القطع طريقة فعالة للحصول على كميات اضافية من النشويات، ولا تمتلك طعما لذيذا بقدر ما يروّج له الغلاف.

وان كنت لا تستطيع التوقف عن شراء هذه الألواح، اختر بحكمة وابحث عن تلك التي تكون قائمة مكوناتها قصيرة.اذ كلما زادت المكونات، كلما انخفضت قيمتها الصحية.

زيت النخيل، بروتين السويا، وغيرها هي مكونات لا يوصى بها، ابحث، بدلا من ذلك، عن مكونات تعرفها مثل الشوكولا الداكنة والمكسرات والبذور.

الحبوب المدعّمة بالفيتامينات

قد تعتقد أن الحبوب التي يتم تناولها على الفطور هي خيار صحي في الصباح. لكنّ بعض ماركات الحبوب التي تراها على رفوف السوبرماركت ليست أفضل من الحلويات. اذ ان بعضها يزعم على قائمة المحتويات انه يحتوي على فيتامينات ومعادن اضافية.

الفيتامينات الاصطناعية التي قد تراها هناك هي محاولة لتعويض المواد الجيدة التي ازيلت اثناء المعالجة. لكنها في الواقع لا تعوض نقص الالياف وغزارة السكر الموجودة في هذه الحبوب.

كما ان حبوب الفطور هذه هي مثال عن مشكلة منتشرة: سوق الطعام يستبدل المكونات الجيدة في الطعام ببدائل رخيصة ويستخدم الدعاية لاقناع المستهلكين بها.

اللبن (زبادي) المنكّه

ان كنت تتناول اللبن من اجل منافعه الصحية، توجه الى اللبن الكامل بدلا من الانواع المنكهة. وان كنت لا تواجه مشكلة في استهلاك مشتقات الحليب، اللبن مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامين B. غير ان معظم انواع اللبن على رفوف السوبرماركت، محلّاة ومنكهة،وتحتوي على كمية سكر تضاهي تلك التي تحتويها قطعة حلوى.

الأرزّ الأسمر

غالبا ما يروَّج للأرزّ الأسمر انه أكثر منفعة من الارزّ الأبيض. ويُعزى ذلك الى كون الأرزّ الاسمر يحتوي على ألياف وعناصر غذائية أكثر.

لكن، هناك معلومة لا يعرفها كثيرون أن الارز الأسمر يحتوي على الزرنيخ وهو معدن ثقيل سامّ. ووفق عدة تقارير، هو يحتوي على ٨٠ بالمئة من الزرنيخ أكثر من الأرزّ الأبيض.

ونبتة الأرزّ هي بمثابة اسفنجة تمتص الزرنيخ من التراب والمياه.

ويترتب على الشخص أن يستهلك كميات كبيرة من هذا الأرزّ كي يختبر آثارًا مرضية ناتجة عن الزرنيخ. لكن، لماذا تدخل كميات من الزرنيخ غير الضرورية الى جسمك؟ اذ إن ما يثير القلق هو آثاره على المدى الطويل.

ويمكنك أن تستبدل الكينوا بالأرزّ الأسمر، فهي بذور قليلة الزرنيخ وتمتلك بعضًا من خصائص الأرز الأسمر الغذائية.

عصير الفواكه

يحتوي البرتقال على سبيل المثال، على الكثير من السكّر، لكنه يتضمن كميات من الألياف أيضًا. والألياف تخفف امتصاص السكّر في مجرى الدم، ما يعني أن شرب كوب من عصير البرتقال يزيد مستوى السكّر في الدم أكثر من تناول حبة كاملة من البرتقال.

منافع العصير قصيرة المدّة. اذ انّ كوبًا من عصير البرتقال على الفطور سيمدّك بشحنة سريعة من الطاقة، لكنه سيتركك جائعًا بعد مدة زمنية قصيرة، لانه لا يحتوي على ألياف تبقي معدل السكر في الدم ثابتًا.

وقد تكون هذه حقيقة عن كل عصائر الفواكه. اذ انّ حبة الفاكهة الكاملة هي أكثر فائدة من الفاكهة على شكل عصير، بما أنّ الفاكهة الكاملة تحفظ محتواها من الألياف.