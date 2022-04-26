شكرا لقرائتكم خبر عن القرفة مش مجرد توابل .. تناولها يساعد فى إنقاص الوزن ومكافحة الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا توجد حبوب سحرية لصحة مثالية إنها مزيج من عاداتنا الغذائية، وعادات التمرين ، والنوم ، وحتى مستويات التوتر التي تحدث فرقًا كبيرًا ، في بعض الأحيان ، يمكن لأصغر التغييرات في نظامنا الغذائي أن تحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بصحتنا العامة حتى في بساطة رش القليل من القرقة، وأكدت إحدى المراجعات في أبحاث العقاقير في دراسات مختلفة عن القرفة ووجدت أنها مفيدة بسبب آثارها المضادة للأكسدة والالتهابات ومضادات السكر والميكروبات والسرطان وفقا لما نشره موقع " eatthis".

القرفة تقلل الالتهاب:

تحتوى القرفة على مضادات الأكسدة مثل البوليفينول، تساعد مضادات الأكسدة على حماية الجذور الحرة ويمكن أن تساعد بشكل افتراضي في تقليل الالتهاب، ثبت أيضًا أن تقليل الالتهابات في جسمك يساعد في الحفاظ على تكوين الجسم ، مع المساعدة في درء بعض الأمراض المرتبطة بالوزن.

لقد ثبت أن القرفة تقلل من وزن الجسم ودهون البطن ، وتساعد على منع السمنة ،تظهر الأبحاث أنه يحسن مقاومة الأنسولين ، ويقلل من الدهون الثلاثية ، وحتى أنه يحسن انتظام الدورة الشهرية بالإضافة إلى أنه مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على منع تلف الخلايا.

تقلل من خطر الإصابة بالأمراض:

بسبب مادة البوليفينول الموجودة في القرفة ، إن هذه مضادات الأكسدة القوية تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في منع الأمراض المزمنة، قد تساعد القرفة على خفض نسبة السكر في الدم وتقليل حساسية الأنسولين مما يجعلها التوابل المثالية للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، قد يساعد أيضًا في الوقاية من أمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

تخفض نسبة السكر في الدم:

لقد ثبت أنه يقلل من كمية الجلوكوز التي تدخل مجرى الدم بعد تناول الوجبة عن طريق التدخل في العديد من إنزيمات الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى إبطاء تكسير الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي، يمكن أن يعمل أيضًا على الخلايا عن طريق محاكاة الأنسولين ، مما يساعد على تحسين امتصاص الخلايا للجلوكوز ، فإنه يعمل بشكل أبطأ بكثير من الأنسولين نفسه.

خالية من السعرات الحراري:

القرفة الحلوة تحافظ على السعرات الحرارية وتمنع تقلبات السكر في الدم والارتفاع والانخفاضات في الطاقة التي تنتج عن تناول الكثير من السكر ، إنه البديل المثالي للسكر الخالي من السعرات الحرارية لأنه يضيف الحلاوة دون التسبب في الالتهاب الذي يسببه السكر والذي يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة وزيادة الوزن أسهل.