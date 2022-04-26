شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك صحى فى رمضان.. تعرف على أفضل الأطعمة والمشروبات لوجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج كل منا إلى تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا فى رمضان، مثل غيره من الشهور، ولكن لأن نمط الوجبات يختلف فى هذا الشهر الفضيل إلى وجبتي إفطار وسحور، نحتاج لتنظيم يومنا، حيث إن نهج الوجبة المتوازنة الذي يتكون من البروتينات الخالية من الدهون ونشويات الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والدهون الصحية للقلب سيسمح للأفراد بتجربة انخفاض في وزن الجسم ودهون الجسم وضغط الدم ومستويات القلق وانخفاض الالتهاب ومستويات الدهون في الدم مفيد لصحة القلب، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة والمشروبات لوجبة الإفطار فى رمضان، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

التفكير في الأطعمة والمشروبات التي تبدأ بها وتفطر بها

رمضان وقت رائع لإعادة ضبط وتعلم عادات غذائية أفضل مثل: الأكل ببطء.

يمكن أيضًا تقسيم الوجبات إلى وجبتين صغيرتين في المساء بدلاً من وجبة واحدة كبيرة.

يمكن أن تؤدي الوجبات الضخمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وعسر الهضم والغثيان والإمساك أو تفاقم المشكلات الحالية.

ركز على طرق الطهي الصحية مثل الشوي أو الخبز أو القلي بالهواء أو الطهي بدلاً من القلي العميق والدهون والوجبات الزيتية تسبب الوجبات الدهنية عسر الهضم والخمول والإرهاق وزيادة الوزن.

-الترطيب الجيد وشرب الماء بعد الفطار يمنع الصداع والتهابات المسالك البولية والدوخة ركز على السوائل منخفضة السكر ، وتجنب المشروبات الغازية والكافيين ، واختر الماء أو عصائر الفاكهة.

-الأكل الصحي مهم ، لأن الجسم القوي والصحي يمكن أن يساعد الفرد على الوقوف لفترة أطول للصلاة، والصيام بقوة أفضل والشعور باستنزاف أقل للطاقة.

تحتاج وجبة الإفطار في نهاية اليوم إلى التوازن وتساعد على إعادة شحن الجسم بعد عدة ساعات من الصيام. من المهم أن تأكل بوعي وبطء. يعتبر التمر غذاءً مثالياً للإفطار به ، حيث يسهل هضمه ، ويحتوي على ألياف قابلة للذوبان ويمكّن من بدء وجبة الإفطار بشكل أبطأ من البدء بالطعام.

تجنب المشروبات الغازية والسكرية في الإفطار يمكن للأطعمة المالحة والحلوة أن تسبب عسر الهضم والإرهاق والعطش. يجب أن تشمل الوجبة مجموعات الطعام المختلفة فى الإفطار:

-البروتينات: اللحوم الخالية من الدهون ، الزبادي ، الحليب ، الفول ، العدس ، السمك.

-الكربوهيدرات: خيارات القمح الكامل أو غير المكرر أفضل - الأرز البني، الخضار النشوية مثل البطاطا ، البطاطا الحلوة ، اليقطين ، باستا القمح الكامل أو القمح المسحوق والشوفان المضاف إلى الحساء.

الدهون: صلصة الأفوكادو أو زيت الزيتون والزيتون

الخضار: مزيج ملون من الخضار المطبوخة أو النيئة

الفاكهة: الأفضل بقشرها كامل بدون سكر مضاف.