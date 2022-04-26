5 فوائد صحية لتناول القرفة أبرزها انفاص الوزن

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لتناول القرفة لصحتك، فهي تحتوي على بعض المعادن والمغنيسيوم والفوسفور والفيتامينات ومضادات الأكسدة الأخرى. تحتوي القرفة أيضاً على بعض المعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور والفيتامينات ومضادات الأكسدة الأخرى. إليك أبرز الفوائد الصحية لتناول القرفة:

الفوائد الصحية للقرفة

1. التحكم في الوزن

يمكن أن تساعد القرفة على التحكم في شهيتك وتنظيم التمثيل الغذائي الخاص بك، ويمكن أن يساعدك تناول القرفة بانتظام على التخلص من الوزن الزائد ودهون الجسم.

2. تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

وفقاً لبعض الدراسات، يمكن السيطرة على مرض السكري بسبب تناول القرفة في نظامهم الغذائي. يمكن لأي شخص أيضاً تحسين حساسية الإنسولين في الجسم، وهو أحد الآثار الجانبية الرئيسية لمرض السكري. يمكن أن يساعد تناول القرفة في النظام الغذائي جسمك على الاستجابة بشكل أفضل لهرمون الإنسولين. يمكن أن يساعد حتى في تنظيم مستويات السكر في الدم.



3. تعزيز صحة القناة الهضمية

ترتبط صحة القناة الهضمية بالهضم، ويمكن أن يساعد تحسين عملية الهضم في تحقيق التوازن بين قدميك. يمكن أن تساعد القرفة في التخفيف من الإسهال وانتفاخ البطن ومتلازمة القولون العصبي. يمكن أن يكون تعزيز صحة القناة الهضمية مفيداً للصحة العامة أيضاً.

4. تحسين صحة القلب

تحتوي هذه التوابل أيضاً على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة قلبك أيضاً. مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة يمكن أن تحسن تدفق الدم في الأوعية الدموية. هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن القرفة تقلل من مستويات الكوليسترول في الدم أيضاً. وتقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

5. تقوية المناعة

المناعة هي أحد الأجزاء المهمة جداً في صحتك والتي تساعد على منع العديد من الأمراض والالتهابات. القرفة التي تحتوي على مضادات الأكسدة تساعد على تحسين وظائف الجهاز المناعي؛ يمكن أن تساعد في إدارة العدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الديدان والالتهابات الفطرية والتسمم الغذائي أيضاً.

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