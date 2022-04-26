شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض لتلوث الهواء يعرضك لخطر الإصابة بالنوبة القلبية .. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة فى الصين أن التعرض لملوثات الهواء- حتى بمستويات أقل من إرشادات جودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية- قد يؤدى إلى نوبة قلبية خلال ساعة، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

ووفقًا للدراسة فإن المخاطر كانت أعلى بين كبار السن وعندما يكون الطقس أكثر برودة.

ووجدت الدراسة أن التعرض لأي مستوى من أربعة ملوثات هواء شائعة يمكن أن يؤدي بسرعة إلى ظهور متلازمة الشريان التاجي الحادة، وهذه المتلازمة تصف أي حالة يتم فيها انسداد الدم الموفر لعضلة القلب، مثل النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية غير المستقرة وألم الصدر الناجم عن الجلطات الدموية التي تسد الشريان مؤقتًا، حدث أقوى خطر خلال الساعة الأولى من التعرض وتناقص على مدار اليوم.

قال هايدونج كان، الأستاذ في كلية الصحة العامة بجامعة فودان في شنغهاي وقاد الدراسة التي نُشرت يوم الجمعة في مجلة الدورة الدورية لجمعية القلب الأمريكية "لقد تم توثيق الآثار السلبية لتلوث الهواء على القلب والأوعية الدموية بشكل جيد لكننا ما زلنا مندهشين من الآثار السريعة للغاية.

وأوضح أن "المفاجأة الأخرى كانت الآثار غير الحدية لتلوث الهواء بعبارة أخرى ، فإن أي تركيزات لملوثات الهواء (مثل الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون) المسجلة في هذه الدراسة قد يكون لها القدرة على إحداث نوبة قلبية.

يرتبط التعرض للجسيمات الدقيقة - المواد الصلبة المجهرية أو القطرات السائلة التي تأتي من انبعاثات السيارات ومحطات الطاقة ومواقع البناء ومصادر التلوث الأخرى - بشكل لا لبس فيه بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية، فضلاً عن 4.2 مليون حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم .

يمكن أن تكون هذه الجزيئات صغيرة جدًا بحيث عند استنشاقها، قد تتعمق في الرئتين أو حتى مجرى الدم.

في الدراسة الجديدة ، حلل الباحثون البيانات الطبية لما يقرب من 1.3 مليون شخص عولجوا من النوبات القلبية والذبحة الصدرية غير المستقرة في 2239 مستشفى في 318 مدينة صينية بين عامي 2015 و 2020.

وقارنوا أوقات ظهور أحداث القلب كل ساعة مع تركيزات الجسيمات الدقيقة والجسيمات الخشنة وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والأوزون.

ارتبط التعرض قصير المدى لأي مستوى من الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون بظهور جميع أنواع متلازمة الشريان التاجي الحادة.

مع ارتفاع مستويات الملوثات المدروسة ، ازدادت مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

كان التعرض لثاني أكسيد النيتروجين أكثر ارتباطًا ، يليه الجسيمات الدقيقة ، وكان الأكثر خطورة خلال الساعة الأولى بعد التعرض. كان الارتباط أقوى بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر وليس لديهم تاريخ للتدخين أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى ، وكذلك بين الأشخاص المعرضين خلال الأشهر الباردة