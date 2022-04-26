المسموح والممنوع في رجيم قاراطاي التركي

بيروت - نادين محمد - من المهم معرفة المسموح والممنوع في رجيم قاراطاي من اجل تطبيق هذه الحمية بالطريقة الصحيحة والحصول على افضل نتيجة. ومن المعروف ان هذا الرجيم نشأ في تركيا حيث ابتكرته الطبيبة جنان قاراطاي. وفي كتاب خاص به اشارت الى انواع المأكولات التي يسمح بتناولها في اطار هذه الحمية وتلك التي يفضل الابتعاد عنها. ويعتبر هذا النظام بحسب آراء العديد من الخبراء صحياً ومتكاملاً.



قواعد رجيم قاراطاي



قبل التعرف على المسموح والممنوع في رجيم قاراطاي، من الضروري اولاً معرفة القواعد الاساسية التي يستند عليها من اجل تأمين خسارة صحية للوزن.

- التركيز على تناول الدهون الصحية.

- الحد قدر الامكان من استهلاك الاطعمة الغنية بالنشويات والسكر.

- تناول وجبتين اساسيتين وعدم تناول اي طعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

- الاهتمام الى حد كبير بوجبة الفطور والحرص على ان تكون اصنافها ذات مؤشر غليسيمي منخفض.





المسموح في رجيم قاراطاي



- من المهم في اطار هذه الحمية تناول المأكولات البروتينية ومنها لحم الدجاج الخالي من الدهون والبيض ولحم الطيور والاسماك. كما يجب التركيز على البروتين النباتي الذي تحتوي عليه بعض الحبوب مثل العدس والفاصولياء البيضاء والفول.

- يجب تناول الخضار الطازجة وغير المجلدة ومن ابرزها السبانخ والطماطم والباذنجان والبروكولوي والملوخية والقرنبيط والفطر والكوسى.

- ويمكن تناول منتجات الالبان مثل الزبادي والحليب غير المحلى والقشطة والجبنة البيضاء. ومن الضروري ان تكون هذه الاصناف خالية من النشاء.

- يمكن ايضاً ان تضاف الى قائمة الطعام الدهون الصحية مثل السمن البلدي وزيت الزيتون والافوكادو والمكسرات النيئة والسمسم وبذور دوار الشمس والقرع والشيا.

- الفواكه في مرحلة ما بعد خسارة الوزن. ويجب اختيار تلك التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وخصوصاً البرتقال والتفاح وخصوصاً الاخضر والمشمش.



الممنوع في دايت قاراطاي

عند الحديث عن المسموح والممنوع في رجيم قاراطاي لا بد من الاشارة الى بعض انواع الطعام التي يجب الامتناع عن تناولها.

- الاطعمة المعلبة او المصنعة مثل التونة والجبنة الكريمية واللحوم والصلصات.

- الطحين بأنواعه كافة.

- الارز البسمتي والمعكرونة والخبز.

- المحليات مثل السكر وان كان لايت والعسل.

- الفاكهة في مرحلة التخسيس فقط. فهي تحتوي على سكر الفركتوز المسبب لتخزين الدهون الضارة.

- كذلك يجب اتباع بعض القواعد ومنها تناول الطعام مرة كل 5 ساعات وعدم الاكل. اما في الفترات الفاصلة بين الوجبات فيمكن شرب الماء أو الماء مع بضع نقاط من عصير الليمون. ويمنع تناول العلكة او تذوق الطعام اثناء الطهو. اما النصيحة الاساسية التي يجب اتباعها الى جانب الالتزام بالمسموح والممنوع في رجيم قاراطاي، فهي تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



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