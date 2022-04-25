شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس الصباح.. تساعد فى خفض الوزن وتحسين جودة البشرة والهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الوقت الذى تكتسب فيه الرعاية الصحية الشاملة شعبية بين الجماهير، يلجأ الكثير من الناس إلى تغييرات أصغر في أنماط حياتهم لتحقيق نتائج صحية أكبر، من تناول الطعام في وقت مبكر ووجبة إفطار للنوم في الوقت المحدد وضمان ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من الغفوة - فالناس يفعلون كل شيء.

أكدت العديد من الدراسات والأوراق البحثية في وقت سابق كيف يمكن لتوقيت الإفطار وحده أن يؤثر على خطر الإصابة بمرض السكرى.

والآن توصلنا إلى تقرير موجز عن طقوس الصباح يمكن أن يكون المفتاح لحياة أكثر صحة وسعادة وفقا لموقع " healthline"

اشرب الماء الدافئ كل صباح

يحب بعض الناس أن يبدأ يومه بفنجان من القهوة أو الشاي، وفقًا لخبراء الرعاية الصحية الشاملة ، فإن بدء اليوم بشرب كوب من الماء الدافئ يمكن أن يساعد على الهضم وتحسين جودة البشرة، وقد تحفز أيضا فقدان الوزن ومنع الجفاف، إذا كنت ترغب في إضافة شيء ما إلى كوب الماء في الصباح ، فحاول إضافة بعض عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من العسل - فهذا يسرع عملية التمثيل الغذائي لفقدان الوزن. يمكنك أيضًا محاولة إضافة الخيار أو أوراق النعناع لجعلها مشروبًا للتخلص من السموم.

تناول وجبة فطور مبكرًا

تخطي وجبة الإفطار ليس بالأمر الحكيم أبدًا لأنه يضر بعملية التمثيل الغذائي وقد يكون له تأثير سلبي على حساسية الأنسولين، تناول فطورًا مبكرًا - قبل الساعة 9 صباحًا، ووفقًا للدراسة، فإن تناول الطعام مبكرًا حتى الساعة 7 صباحًا يمكن أن يعمل أيضًا على إحداث عجائب للصحة العامة، وخاصة في مرضى السكري.

لا تستعمل الهاتف لحظة استيقاظك

في الوقت الذي يعمل فيه معظم الناس من المنزل ، يعتمد بعض الطلاب على دروس عبر الإنترنت ، وينتهي اليوم ويبدأ في وقت الشاشة، لا ندرك كيف أن القيام بذلك لا يضر فقط بالرؤية ولكن يمكنه أيضًا تسريع الشيخوخة لأن نفس الشيء يؤثر على أنماط النوم إلى حد كبير، عندما تستيقظ كل صباح ، حاول الجلوس على الشرفة أو في حديقتك للحصول على بعض الهواء النقي والتواصل مع الطبيعة.

المشي في الصباح

يوصي الأطباء وخبراء اللياقة بالذهاب في نزهة كل صباح للأشخاص من مختلف الفئات العمرية، يمكنك أيضًا التفكير في الركض أو الجري من أجل بداية صحية ليومك، حاول الاستماع إلى الموسيقى للمشي مع صديق لبدء يومك بشكل إيجابي. يمكن أن يساعد ذلك في إنقاص الوزن وتحسين الهضم ويسمح لك بأخذ قسط من الراحة من أنماط نمط الحياة المستقرة.