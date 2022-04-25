شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الوزن الزائد يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة نشرت في مجلة BMC Medicine أن الوزن الزائد مدى الحياة يكاد يضاعف خطر تطور سرطان الرحم، وففي دراسة أجرتها جامعة بريستول هي واحدة من أولى الدراسات التي اكتشفت أنه مقابل كل 5 وحدات إضافية لمؤشر كتلة الجسم، فإن خطر إصابة المرأة بسرطان الرحم (بطانة الرحم) يتضاعف تقريبًا (زيادة بنسبة 88 في المائة).

هذا أعلى مما اقترحته معظم الدراسات السابقة ويعكس حالة الوزن مدى الحياة بدلاً من لقطة في الوقت المناسب مثل معظم الدراسات الأخرى. 5 وحدات من مؤشر كتلة الجسم هي الفرق بين فئة الوزن الزائد وفئة السمنة ، أو أن تكون المرأة البالغة 5'5 أثقل بحجرتين.

نظرت الدراسة الدولية في عينات وراثية من حوالي 120.000 امرأة من أستراليا ، وبلجيكا ، وألمانيا ، وبولندا ، والسويد ، والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة الأمريكية ، منهن حوالي 13000 مصابات بسرطان الرحم.

نظر الباحثون في علامات 14 سمة يمكن ربطها بالبدانة وسرطان الرحم، واكتشفوا نوعين من الهرمونات - الأنسولين الصائم والتستوستيرون - مما زاد من خطر الإصابة بسرطان الرحم.

من خلال التحديد الدقيق للكيفية التي تزيد بها السمنة من خطر الإصابة بالسرطان، مثل الهرمونات، يمكن للعلماء في المستقبل استخدام الأدوية لتقليل أو زيادة مستوى هذه الهرمونات لدى الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بالسرطان.

سرطان الرحم هو أحد أنواع السرطان الأكثر ارتباطًا بالسمنة وهو أكثر أنواع السرطانات النسائية شيوعًا في البلدان ذات الدخل المرتفع وهو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في المملكة المتحدة - سيتم تشخيص واحدة من كل 36 امرأة في حياتهن. وفي حالات سرطان الرحم في المملكة المتحدة ، تشير التقديرات إلى أن حوالي ثلثها ناتج عن زيادة الوزن والسمنة.

قالت إيما هازلوود ، الكاتبة الرئيسية للورقة البحثية: "هذه الدراسة هي خطوة أولى مثيرة للاهتمام في كيفية استخدام التحليلات الجينية للكشف بالضبط عن الكيفية التي تسبب السمنة بها السرطان ، وما الذي يمكن فعله لمعالجته. الروابط بين السمنة وسرطان الرحم جيدة. -معروف ولكن هذه واحدة من أكبر الدراسات التي بحثت بالضبط سبب ذلك على المستوى الجزيئي. ونتطلع إلى مزيد من البحث لاستكشاف كيف يمكننا الآن استخدام هذه المعلومات للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. "