شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لاتباع روتين نوم صحى لتحسين مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النوم دورًا حيويًا في الصحة العامة للشخص، وتختلف جداول النوم باختلاف الأشخاص وتختلف بناءً على عوامل مختلفة، عادة مع اقتراب الليل، اعتمادًا على روتين نومنا، لدينا إشارات مختلفة نعطيها لأجسامنا لإعدادها للنوم، وتعتبر التقلبات المزاجية المستمرة وسرعة الانفعال من علامات قلة النوم، لذا في هذا التقرير نتعرف على أهمية بناء روتين للنوم الصحى لتحسين المزاج، بحسب موقع "Health".

لماذا يجد معظم الناس صعوبة في بناء روتين نوم؟

يبدأ الأمر كله بتأخير النوم لليلة، السهر لليلة واحدة يتحول إلى ليلتين في الأسبوع ويتطور تدريجيًا إلى درجة أنه لم يعد لدى المرء نمط نوم صحي وروتين بعد الآن.

إن عدم وجود إشارات قوية تشير إلى انتقال عقلك إلى وضع النوم يمكن أن يجعل الدماغ مرتبكًا فيما يتعلق بالوقت الذي يريد فيه الشخص النوم أو أخذ قيلولة أو قيلولة لبضع ساعات فقط.

ما هي بعض الآثار السيئة لعدم اتباع روتين نوم صحى؟

عندما يكون لدى الشخص نمط نوم غير منتظم ، سيلاحظون أنه حتى بعد النوم لمدة 7 ساعات، فإنهم يشعرون بالإرهاق. هذا بسبب عدم وجود روتين يعطل وظائف الدماغ لإعادة ترتيب المعلومات وإرسال إشارات إلى الخلايا العصبية للتواصل ولا يتلقى الجسم الأمر لإصلاح وشفاء واستعادة الطاقة في اليوم التالي.

هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يعانون من أنماط نوم غير منتظمة والأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة جدًا يعانون من التهيج وتشوش الدماغ.

قد يجد هؤلاء الأشخاص أيضًا صعوبة في تجربة موقف إيجابي تجاه المواقف المختلفة ويجدون صعوبة في إدارة الوقت والتوتر.

إليكم سبب حاجتك إلى روتين نوم صحي

إن نمط النوم المنظم يتم توجيهه إلى حد كبير من خلال نظام غذائي جيد ، وعادات روتينية ، وروتين نوم سليم ، وإشارات النوم يساعد القدر الصحي من النوم المنظم الحالة المعرفية للعقل على العمل عند المستويات المثلى.

يساعد النوم في تقليل التوتر وإدارته بشكل أفضل ، ويحفز العقل على التفكير بشكل أكثر إبداعًا، ويبني إطارًا إيجابيًا للعقل.

يتمتع الأشخاص الذين يمارسون أنماط نوم منظمة بقلب صحي وزيادة معدل الأيض أثناء الانخراط في أنشطة إنتاجية. هذا يساعد على تحسين تدفق الدم ويعزز الجسم ليبقى لائقًا ونشطًا مما يعزز بدوره موقفًا إيجابيًا لدى الفرد.