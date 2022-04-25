شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات صحية يجب عليك اتباعها إذا كنت مصابا بمرض السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء السكري إلى حد كبير اضطراب في نمط الحياة لا يتم توريثه دائمًا، ومع ذلك لا يزال من الممكن أن يؤدي التاريخ العائلي إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض..

مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع غير طبيعي مستويات السكر في الدم يمكن أن يسهم ذلك بمرور الوقت في احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسمنة والعمى والقدم السكرية أو حتى الحاجة إلى بتر الأطراف.

وفقا لموقع " webmd" هذا ما يجب على المرء فعله للتخفيف من مخاطر الإصابة بمرض السكري

النوم بشكل أفضل

من المدهش أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤثر حساسية الأنسولين، في السابق ، كان الأمر نفسه مرتبطًا بإمكانية زيادة الوزن والقلق واضطرابات التمثيل الغذائي وحتى الاكتئاب. لذلك ، إذا كان مرض السكري متوارثًا في الأسرة ، يُنصح بالحصول على قسط كافٍ من النوم - سبع إلى ثماني ساعات يوميًا للبالغين، وفقا لدراسة ، فإن إطالة ساعات النوم تحسن الأنسولين وبالتالي خفض الحساسية داء السكري من النوع 2خطر عند الرجال.

تناول طعامًا أفضل

يعد تناول الأطعمة المناسبة في الوقت المناسب يمكن أن يساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من تاريخ عائلي لمرض السكري، إذا كان النظام الغذائي يحتوي فقط على سعرات حرارية فارغة مثل السكر والكربوهيدرات البسيطة والمكررة ، فيجب على البنكرياس أن يطلق الكثير من الأنسولين لتحويل السكر في الدم إلى الجلوكوز من أجل الطاقة. يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في مستويات الأنسولين إلى آلام متكررة في الجوع وزيادة الوزن وحتى السمنة في بعض الحالات. لذلك ، إذا كان هناك مريض بالسكري في عائلتك ، التزم بنظام غذائي عالي البروتين وقلل من تناول السكريات والكربوهيدرات.

الحفاظ على وزن صحي

قد يقوم مرضى السكري من النوع 2 بالإبلاغ في البداية دون تفسير فقدان الوزن، ولكن على المدى الطويل ، يمكن أن يكون الأمر نفسه نذيرًا للسمنة. إذا كان مؤشر كتلة الجسم (BMI) في نطاق السمنة ، يُنصح بفقدان الوزن في أقرب وقت ممكن لأن القيام بذلك يمكن أن يساعد مرضى مقدمات السكري على عكس مخاطر الإصابة بالحالة المزمنة. يمكن أن يؤدي التراكم المفرط للدهون حول البطن إلى جعل الجسم مقاومًا للأنسولين وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

حافظ على نشاطك

يمكن أن يكون نمط الحياة المستقرة - الجلوس في نفس المكان لساعات طويلة في الدراسة أو مشاهدة الأفلام أو العمل من المنزل - مساهماً في الإصابة بمرض السكري، ووسط ذلك ، يمكن أن يساعد الحصول على تمارين رياضية وافرة والبقاء نشيطًا في عكس الآثار الجانبية لنمط الحياة غير الصحي، يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تغيير طريقة إنتاج الجسم للأنسولين واستخدامه - خاصةً عند الأشخاص المصابين به مقاومة الأنسولين، تساعد التمارين العضلات في الحصول على الجلوكوز الذي تحتاجه وبالتالي خفض مستويات السكر في الدم.

تتبع مستويات السكر في الدم

تمامًا مثل مراقبة وزن الجسم يساعد في السمنة وأمراض القلب وإدارة مرض السكري ، فإن مراقبة مستويات السكر في الدم أمر ضروري لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض أيضًا. يمكن أن يساعدك فحص مستويات السكر في الدم بانتظام - سواء كانت مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا - على التأكد من المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لمن لديهم تاريخ عائلي للمرض. على الرغم من أنه لن يضعك حتمًا تحت مجموعة عالية الخطورة ، يجب على المرء أن يتوخى الحذر.