شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتغلب على الإرهاق والتعب المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من الإرهاق والتعب المستمر وخصوصًا فى شهر رمضان نتيجة الصيام وعدم القدرة على النوم بانتظام وبعدد ساعات كافية فى اليوم، قد يكون الإرهاق والتعب الشديد ناتج عن مشكلة صحية فى الجسم وقد يكون نتيجة التغيرات اليومية وعدم القدرة على النوم او التوتر والاكتئاب.

وحسب ما ذكره موقع webmd هناك بعض النصائح التى تساعد على التغلب على الإرهاق والتعب وهى:

1: استبعاد المشاكل الصحية

التعب هو عرض شائع للعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والتهاب المفاصل وفقر الدم وأمراض الغدة الدرقية وتوقف التنفس أثناء النوم تحدث إلى طبيبك إذا شعرت بتعب غير عادي.

يمكن أن تساهم العديد من الأدوية في الشعور بالتعب وتشمل هذه بعض أدوية ضغط الدم ومضادات الهيستامين ومدرات البول وأدوية أخرى إذا بدأت في الشعور بالإرهاق بعد بدء تناول دواء جديد ، أخبر طبيبك.

آخر شيء قد ترغب في فعله عندما تكون متعبًا هو ممارسة الرياضة، لكن تظهر العديد من الدراسات أن النشاط البدني يعزز مستويات الطاقة، فحاول أن تمارس الرياضة بشكل يومى حتى لو عن طريق المشى يوميا.

3: اليوجا

اليوجا من التمارين التى تعمل على الاسترخاء والهدوء وتمد الجسم بالنشاط والطاقة وتحد من الشعور بالتعب والارهاق.

4: اشرب الكثير من الماء

يستنزف الجفاف الطاقة ويضعف الأداء البدني يقول دان جودلسون ، دكتوراه ، أستاذ مساعد في علم الحركة في جامعة ولاية كاليفورنيا في فولرتون أن الجفاف يجعل من الصعب على الرياضيين إكمال تمرين رفع الأثقال ". "من المعقول الاعتقاد بأن الجفاف يسبب التعب حتى للأشخاص الذين يقومون بالأعمال المنزلية فقط ،كما تبين أن الجفاف يقلل من اليقظة والتركيز.

لذلك ينصح بشرب المياه يوميا وعلى مدار اليوم حتى لا تتعرض للجفاف.

5:النوم

قلة النوم تزيد من مخاطر الحوادث وهي أحد الأسباب الرئيسية للإرهاق أثناء النهار، لذلك ينصح بالنوم بعدد ساعات كافية فى اليوم حتى لا تتعرض للتعب والارهاق.

6:تناول الأسماك

الأسماك مفيدة للقلب، قد تزيد زيوت أوميجا 3 من اليقظة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2009 من قبل علماء في جامعة سيينا الإيطالية، أظهر المتطوعون الذين تناولوا كبسولة زيت السمك لمدة 21 يومًا أوقات رد فعل عقلي أسرع كما أفادوا بأنهم شعروا بمزيد من القوة.