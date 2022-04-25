وداعاً لجراحة الأنف التجميلية!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أصبح الذهاب لإجراء عملية تجميل الأنف أقل شعبية حيث يلجأ الناس إلى البدائل غير الجراحية بدلاً من ذلك، بحسب ما قاله الجراحون.

انخفض عدد جراحات الأنف التجميلية التي يتم إجراؤها كل عام من 4878 في عام 2013 إلى 1330 في عام 2021.

ويقول الخبراء إنّ إحدى مزايا العلاج غير الجراحي هي حقن حشوة موقتة يمكنها أن تغير شكل الأنف لمدة تصل إلى عامين.

إنّ هذا الإجراء البديل القابل للتعديل يضع حداً للجراحة التجميلية التي يندم عليها العملاء لاحقاً، كما هو الحال مع عارضة الأزياء بيلا حديد، التي شعرت أنّ قرارها بإجراء عملية جراحية في سن 14 كان خطأ.

وقالت إيفوما إيجيكيم، مؤسسة عيادة أدونيا الطبية، لصحيفة صنداي تايم:” قبل خمس سنوات، لم يكن أحد يفكر في إجراء عملية أنف غير جراحية. أما الآن فهي واحدة من أسرع العلاجات انتشاراً.”

إنّ عملية التعافي أسرع أيضاً حيث تقول العيادة أنّ الشخص يمكن أن يعود إلى العمل في نفس اليوم مقارنة باضطراره إلى أخذ إجازة لمدة أسبوعين وهو ملفوف بضمادات.

لكنّ الجراحين يحذرون من أنه في حين أنّ الحشوات يمكن أن تساعد في تقويم الأنف المشوه، إلا أنها غير قادرة على تقليص حجم الأنف.

