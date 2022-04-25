شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون: الأظافر الطويلة تحوي 32 نوعًا من البكتيريا و28 من الفطريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحذر العلماء من أن الأظافر الطويلة التي يحبها المغنون يمكن أن تحتوي على 32 نوعًا من البكتيريا 28 نوعًا من الفطريات وبعضها قد يكون مقاومًا للمضادات الحيوية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



ماذا تحتوى الاظافر ؟

حذر دي سي أستاذ علم الأحياء في الجامعة الأمريكية، من أنها تحتوى على كائنات دقيقة، مضيفا، إن الأظافر الطويلة يمكن أن تحمل 32 نوعًا مختلفًا من البكتيريا و28 نوعًا مختلفًا من الفطريات.

حذر عالم أحياء من أن الأظافر الطويلة العصرية التي يشتهر بها المشاهير مثل كاردي بي وبيلي إيليش، يمكن أن تأوي عشرات الأنواع من البكتيريا والفطريات.

قال الدكتور جيفري كابلان، عالم الأحياء من الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، إنهم يوفرون مساحة كبيرة لـ "الكائنات الحية الدقيقة لتلتزم بها"، موضحا، إن كل شخص لديه بكتيريا وفطريات على أظافرهم، والتي يلتقطونها يوميًا من خلال لمس أشياء مثل آلات التذاكر والبطاقات، غالبًا ما تكون غير ضارة، ولكن عندما تحدث العدوى، قد يحدث تورم وألم وسماكة في الظفر، لقد وجدت الدراسات أن ستيف أوريوس المقاوم للمضادات الحيوية، سبب شائع للعدوى الجلدية - يقع تحت الأظافر الطويلة.

كانت بيلي إيليش أيضًا من محبي الأظافر الطويلة، ويتم عرضها هنا في حفل توزيع جوائز بريت الأربعين في لندن، في فبراير 2020

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت المغنية وكاتبة الأغاني بيلي إيليش أيضًا من المعجبين بالأظافر الطويلة، الموضحة أعلاه معهم في حفل توزيع جوائز بريت الأربعين في فبراير 2020.

كيف يمكنني منع أظافري من إيواء البكتيريا والفطريات؟

يقول الخبراء إنه يجب تقليم أظافر الأصابع وتنظيفها بانتظام لمنعها من إيواء الأوساخ والجراثيم، يقول مركز السيطرة على الأمراضCDC، إن ما يلي يمكن أن يمنع تراكم الكائنات الحية الدقيقة على الأظافر:

1.تقصير الأظافر وتقليمها باستمرار.

2.فرك الجوانب السفلية من الأظافر بالماء والصابون.

3.تنظيف أي أدوات للعناية بالأظافر قبل الاستخدام.

4.تجنب قضم أو مضغ الأظافر.

5. تجنب تجاعيد الجلد لأنها تعمل كحاجز ضد العدوى.

6. لا تقم أبدًا بتمزيق أو قضم مسمار معلق، ولكن قصه بعناية

7.يجب أن تضمن صالونات الأظافر تعقيم المعدات قبل الاستخدام

أضاف كابلان، لقد وجدت الدراسات 32 نوعًا من البكتيريا المختلفة و28 نوعًا من الفطريات المختلفة تحت الأظافر، مشيرا إلى إن الأظافر الاصطناعية والطبيعية والهلامية والأكريليك تشكل جميعها خطر التقاط البكتيريا والفطريات الزائدة، محذرا من أن "هناك دائمًا بكتيريا تحت الظفر ولا يمكنك التخلص منها".

يمكنك نقل بكتيريا الأظافر إلى نظامك عن طريق الحك، وقضم الأظافر، ولمس الأنف، ومص الأصابع، قد يؤدي التراكم إلى حدوث عدوى، والتي قد تؤدي في الحالات الشديدة إلى تشوه الأظافر.



مخاطر الاظافر الطويلة

وأضافت الصحيفة، إن دراسة من عام 2020 وجدت أكثر من 100 نوع من الفطريات تعيش على أقدام الناس، بما في ذلك تحت أظافرهم، هذا الأسبوع فقط، نشرت كاردي بي صورة لها في ذا برونكس، نيويورك، بأظافر طويلة زرقاء لامعة، وعندما قصت أظافرها في عام 2020، كتبت على الإنترنت: "قصير حتى تحصل أظافري على بعض القوة، مضيفة، أنا أكره الأظافر القصيرة"

وقالت الصحيفة، إنه تم تصوير Billie Eilish أيضًا بانتظام بأظافر طويلة، وكتبت تحت صورة لها في عام 2019 حسنًا، الآن أصبح الأمر كافيًا حقًا مع الأظافر. ''

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بإبقاء الأظافر قصيرة لمنعها من إيواء الأوساخ والجراثيم التي يمكن أن تساهم في انتشار العدوى، ويضيفون أنه يجب تعقيم جميع معدات العناية بالأظافر قبل وبعد الاستخدام.