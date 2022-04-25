5 عادات يجب تجنبها للوقاية من السرطان.. ابرزها السمنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 34 ثانية

هل تعلم أن عاداتك اليومية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟ في الأساس، يتطور السرطان في الجسم عندما تتوقف آلية التحكم عن العمل بشكل صحيح.

في هذه الحالة لا تموت خلاياك بل تبدأ في النمو قليلاً خارج نطاق السيطرة، يمكن أن يتسبب هذا في تكوين خلايا غير طبيعية وتسمى هذه الكتلة بالورم، و يمكن أن يكون هناك العديد من عوامل الخطر وراء هذا المرض الذي يهدد الحياة.

وهناك بعض الأشياء بسيطة مثل كيفية تحضير شرائح اللحم الخاصة بك إلى حيث تضع هاتفك عند النوم، هناك العديد من عوامل خطر الإصابة بالسرطان التي ربما لم تكن على دراية بها، وذلك حسب ما ذكره موقع “OnlyMyHealth”.

وهناك بعض العادات التي يجب تجنبها للوقاية من السرطان:

1- السمنة:

يمكن أن تسبب زيادة الوزن أو السمنة العديد من المشاكل الصحية و تعد زيادة الوزن أحد عوامل الخطر الرئيسية بعد التدخين ويعاني البدناء أيضاً من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وبما في ذلك مرض السرطان.

2- الأجهزة الإلكترونية:

استخدام الهاتف الخلوي له العديد من الآثار السيئة، بما في ذلك السرطان، قد تكون العادة اليومية المتمثلة في إبقاء هاتفك بجانب الوسادة والنوم ضارة للغاية بالنسبة لك.

يمكن أن تؤدي جميع الأجهزة الإلكترونية إلى تطور الأورام السرطانية وغير السرطانية، من المهم إبقاء الهواتف المحمولة الخاصة بك بعيداً أثناء عدم استخدامها.

3- الإجهاد:

يعد الإجهاد عامل خطر رئيسي للمشاكل الصحية مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم وضغط الدم وأمراض القلب، وفقاً للمعهد الوطني للسرطان، فإن استجابة جسمك للتوتر بطرق مختلفة، يمكن أن تكون سبباً للسرطان، خاصةً إذا تُرك دون علاج.

من المؤكد أن هناك صلة مباشرة بين الإجهاد النفسي والسرطان، فقد يسبب التوتر الشديد واتباع عادات مثل التدخين والإفراط في تناول اللحوم المصنغة في الإصابة بالسرطان.

4- التدخين:

وفقاً لجمعية السرطان الأمريكية “ACS”، فإن متوسط ​​العمر المتوقع للمدخنين قصير جداً مقارنة بغير المدخنين، من المهم الإقلاع عن التدخين أو الحد منه لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، إذا أقلعت عن تدخين السجائر قبل سن الأربعين، فسيقلل ذلك من خطر الوفاة بسبب التدخين بنسبة عالية.

5-كثرة الجلوس:

الإفراط في الجلوس لا يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسرطان، ولكن يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية للسرطان، ويمكن لنمط الحياة الخاملة أن تزيد من خطر إصابة الفرد بسرطان القولون وسرطان بطانة الرحم وسرطان الرئة أيضاً.