الأظفار الطويلة تأوي 32 نوعاً من البكتيريا و28 نوعاً من الفطريات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 7 دقائق

يحذّر عالم الأحياء من أنّ الأظافر الطويلة العصرية التي يروج لها مشاهير مثل كاردي بي وبيلي إيليش، يمكنها أن تأوي عشرات الأنواع من البكتيريا والفطريات.

يقول الدكتور جيفري كابلان، عالم الأحياء من الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، أنها توفر مساحة كبيرة للكائنات الحية الدقيقة.

ويملك كل شخص بكتيريا وفطريات على أظافره، وهم يلتقطونها يومياً من خلال لمس أشياء مثل آلات التذاكر والبطاقات. غالباً ما تكون غير ضارة، ولكن عندما تُحدث العدوى تورم، قد يُحدث ذلك ألماً وسماكة في الظفر.

وجدت الدراسات أنّ ستيف أوريوس وهو مقاوم للمضادات الحيوية، كان سبباً شائعاً للعدوى الجلدية، وهو يقع تحت الأظافر الطويلة.

وقال كابلان ل USA Today: “وجدت الدراسات أنه يوجد 32 بكتيريا مختلفة و28 نوعاً من الفطريات تحت الأظافر”،مشيرًا الى أنّ الأظافر سواءً كانت طويلة، طبيعية، جيليش أوأكريليك كلها تشكل خطراً لالتقاط البكتيريا والفطريات.

وحذّر قائلاً:” هناك دائماً بكتيريا تحت ظفر ولا يمكنك التخلص منها. يمكنك نقل بكتيريا الأظافر إلى نظامك عن طريق الخدش وقضم الأظافر واللعب بالأنف ومصّ الأصابع.”

قد يؤدي هذا التراكم إلى حدوث عدوى، والتي قد تؤدي في الحالات الشديدة إلى تشويه الأظافر.

وقالت كايلا نيومان، اختصاصية من ولاية كارولينا الجنوبية: “أختلف مع الأستاذ الذي يقول أنّ الناس الذين يملكون الطويلة هم أقل عرضة للجراثيم.

قال نيومان: “بشكل عام، يعرف الأشخاص الذين لديهم أظافر طويلة كيفية العمل والتصرف معها والحفاظ عليها نظيفة وإذا كنت تنفق ما يزيد عن 60 دولاراً على أظافرك ولا تحافظ عليها نظيفة، فهذا أمر غير منطقي.’

ولم يتضح متوسط عدد أنواع البكتيريا والفطريات الموجودة تحت الأظافر.

لكن دراسة أجريت عام 2020 وجدت أكثر من مائة نوع من الفطريات تعيش على أقدام الناس، بما في ذلك تحت أظافرهم.



ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بإبقاء الأظافر قصيرة لمنعها من إيواء الأوساخ والجراثيم التي يمكن أن تساهم في انتشار العدوى.

ويضيفون أنه يجب تعقيم جميع معدات العناية بالأظافر قبل الاستخدام وبعده.