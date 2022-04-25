شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مشروبا صحيا يروى عطشك فى رمضان وبعد وجبة السمك بشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم، ومع قدوم هذا الاحتفال مع شهر رمضان قد تشعر بالعطش الشديد عند تناول وجبة الأسماك المملحة خلال وجبة الفطار وخاصة خلال صيام اليوم التالي.



الليمون مع النعناع

يقدم موقع "boldsky" مشروبات صحية تروى عطشك في شم النسيم وخلال الصيام1. الفوائد الصحية لشرب ماء بالليمون

تشعر بالعطش أكثر خلال الصيام وبعد تناول السمك المملح، وتلجأ دائمًا إلى المشروبات غير الصحية، مثل المشروبات الغازية، هذه المشروبات غير صحية ويمكن أن تؤذيك أكثر عندما تصوم، يجب أن تعرف عن مشروبات الصيف الصحية المختلفة لتجنب الشعور بالعطش في الصيف، لا تملأ هذه المشروبات جسمك بالسوائل فحسب، بل تزوده أيضًا بالعديد من العناصر التي تفقدها خلال الصيام.



اللبن الرايب مع النعناع

2. اللبن الرايب مع أوراق النعناع

نأخذ بعض اللبن الرائب ونضع فيه بعض أوراق النعناع المجففة ورشة ملح وقليل من العسل والفراولة المهروسة، أضف بعض مكعبات الثلج واتركها تبرد وقت الإفطار.



مشروب الزبادى

3.مشروب الزبادي

ضعي القليل من الماء وبذور الكمون وشرائح الزنجبيل ورشة ملح في كوب من الزبادي، رجه واخلطه جيدًا لعمل مشروب، وهي غنية بالبكتيريا النافعة (البروبيوتيك) ومضادات الأكسدة والعناصر المفيدة، يحمي جسمك من عدوى الصيف المختلفة ويحميك أيضًا من الجفاف.



ماء منعش مع النعناع

4.مشروب ليمون ونعناع

ضعي بعض أوراق النعناع وشرائح الليمون في كوب من الماء واغليها لمدة 15 دقيقة، بعد التبريد يضاف إليها بعض العسل، هذا من أفضل المشروبات التي تحمي نفسك من حرارة الصيف في رمضان.

5.ماء منعش من شرائح الخيار والنعناع والبرتقال

هذا من أفضل المشروبات التي يمكن وضعها في كوب من الماء، وضع شريحة من الخيار، وعدد قليل من أوراق النعناع وشرائح البرتقال، يحصل الماء على نكهة منعشة وغني بفيتامين سي، هذا المشروب الصحي سيحميك أيضًا من الطفح الجلدي بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.



مشروب الورد

6. مشروب الورد

أضف بعض الزعفران وأوراق الورد الطازجة في الماء، اغليها لبعض الوقت واحتفظي بها طوال الليل، في الصباح ضيفي القليل من العسل إليها ليكون المشروب جاهزًا للشرب، هذا من بين أفضل وصفات المشروبات الصيفية لهذا الموسم.



مشروب الخيار والبطيخ

7. مشروب الخيار والبطيخ

اصنع عصيرًا من الخيار والبطيخ في العصارة، نضع نصف ملعقة صغيرة من العسل والملح فيه، يمكنك أيضًا إضافة بعض بذور الكمون وأوراق النعناع الطازجة إليه، هذا المشروب يهدئ جسمك ويمنع التعرق الزائد في رمضان.



عصير البرتقال

8. عصير البرتقال

عصر البرتقال، يعتبر هذا المشروب غني بفيتامين سي والعناصر المفيدة وسوف يمنعك من الإرهاق والجفاف، هذا من أفضل المشروبات الصحية لإرواء عطشك في رمضان.



الحليب منزوع الدسم

9. حليب منزوع الدسم

هذا المشروب غني بالبروتينات وقليل السعرات الحرارية، سوف يرضي جوعك كما أنه يروي عطشك خلال أيام الصيف الحارة، تناول بعض الحليب منزوع الدسم البارد خلال الصيف للتغلب على الحرارة، وصفة شراب صيفي فعال للوقاية من الجفاف.



مشروب البطيخ

10. مشروب البطيخ

اصنع عصير البطيخ وأضف إليه ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون ورشة ملح، سيكون هذا مشروبًا صيفيًا مثاليًا لك لأنه سيزود جسمك بكل المعادن الأساسية التي يحتاجها في الصيف، هذا يعمل بشكل جيد كأفضل مشروب طاقة للجفاف.



الشاى الاخضر

11. الشاي الأخضر

تناول الشاي في الصيف يجفف جسمك لاحتوائه على مادة الكافيين، لكن الشاي الأخضر استثناء، يمكنك الاستمتاع بالشاي الأخضر في الصيف عن طريق إضافة بعض عصير الليمون إليه، يمكنك أيضًا وضع بعض مكعبات الثلج فيه لجعله باردًا.