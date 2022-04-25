شكرا لقرائتكم خبر عن للنباتيين.. 5 أطعمة نباتية غنية بالبروتين يجب إضافتها لنظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلق الشائع بشأن الأنظمة الغذائية النباتية هو أنها قد تفتقر إلى البروتين الكافي، لمساعدتك في بعض المصادر الصحية للبروتينات النباتية ، سنوضح لك قائمة الأطعمة التي يمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي اليومي للشخص، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين : الكينوا:

عبارة عن حبة خالية من الجلوتين ، من المعروف أن هذه البذور غنية بالألياف وواحدة من الأطعمة القليلة المعروفة باحتوائها على 22 حمضًا أمينيًا كاملاً، وبالتالي ، تعتبر الكينوا أيضًا مصدرًا كاملاً للبروتين.

فول الصويا:

يعتبر فول الصويا من أكثر الأطعمة استهلاكا ، وذلك لسبب وجيه تحتوي على كمية كبيرة من البروتين وتوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وتوفر 6.48 جرام بروتين لكل وجبة.

الحنطة السوداء :

الحنطة السوداء هي مصدر نباتي للبروتين الكامل ، كما أنه مصدر جيد للعديد من المعادن الأساسية ، بما في ذلك الفوسفور والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم والحديد، وتوفر ستة جرامات من البروتين لكل وجبة.

سبيرولينا:

هذه الطحالب الخضراء المزرقة هي واحدة من أفضل مصادر البروتين النباتي. بالإضافة إلى كونها مصدرًا للبروتين الكامل ، فإن السبيرولينا غنية بمضادات الأكسدة ومصدر جيد للعديد من فيتامينات ب والنحاس والحديد، وتوفر ثمانية جرامات بروتين في كل ملعقتين كبيرتين.

المكسرات :

المكسرات مصدر معروف للبروتين النباتي الذي يمكن إضافته إلى نظام غذائي نباتي عالي البروتين.