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للنباتيين.. 5 أطعمة نباتية غنية بالبروتين يجب إضافتها لنظامك الغذائى

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القاهرة - سامية سيد - القلق الشائع بشأن الأنظمة الغذائية النباتية هو أنها قد تفتقر إلى البروتين الكافي، لمساعدتك في بعض المصادر الصحية للبروتينات النباتية ، سنوضح لك قائمة الأطعمة التي يمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي اليومي للشخص، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين : الكينوا: 

عبارة عن حبة خالية من الجلوتين ، من المعروف أن هذه البذور غنية بالألياف وواحدة من الأطعمة القليلة المعروفة باحتوائها على 22 حمضًا أمينيًا كاملاً، وبالتالي ، تعتبر الكينوا أيضًا مصدرًا كاملاً للبروتين.

فول الصويا: 

يعتبر فول الصويا من أكثر الأطعمة استهلاكا ، وذلك لسبب وجيه تحتوي على كمية كبيرة من البروتين وتوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وتوفر  6.48 جرام بروتين لكل وجبة.

الحنطة السوداء : 

الحنطة السوداء هي مصدر نباتي للبروتين الكامل ، كما أنه مصدر جيد للعديد من المعادن الأساسية ، بما في ذلك الفوسفور والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم والحديد، وتوفر ستة جرامات من البروتين لكل وجبة.

سبيرولينا: 

هذه الطحالب الخضراء المزرقة هي واحدة من أفضل مصادر البروتين النباتي. بالإضافة إلى كونها مصدرًا للبروتين الكامل ، فإن السبيرولينا غنية بمضادات الأكسدة ومصدر جيد للعديد من فيتامينات ب والنحاس والحديد، وتوفر ثمانية جرامات بروتين في كل ملعقتين كبيرتين.

المكسرات :

المكسرات مصدر معروف للبروتين النباتي الذي يمكن إضافته إلى نظام غذائي نباتي عالي البروتين.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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