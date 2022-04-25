شكرا لقرائتكم خبر عن التفاح الأخضر والأحمر.. أيهما أكثر فائدة لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التفاح من أفضل أنواع الفاكهة ذات القيمة الغذائية العالية والفوائد الصحية ويتم الخلط بين التفاح الأحمر والأخضر من حيث القيمة الغذائية، وفى هذا التقرير نتعرف أيهما أفضل لصحتك هل تناول تفاحة خضراء أم تفاحة حمراء وأيهما يجب تضمينه في نظامنا الغذائي اليومي؟

في الواقع كلا النوعين من التفاح مليئين بالعناصر الغذائية والفيتامينات والسعرات الحرارية، هناك فرق بسيط بين التفاحتين، لكن السؤال هو أي تفاحة هي الأفضل - حمراء أم خضراء؟ ليس لون بشرتهم هو الشيء الوحيد الذي يجعل هذين التفاحين مختلفين عن بعضهما البعض، كلاهما مذاق مختلف ومليء بالعناصر الغذائية المختلفة وله فوائد غذائية مختلفة.

التفاح الأخضر

وفقا لموقع OnlyMyHealth فإن التفاح الأخضر ذو مذاق حامض وله قشرة سميكة، مما يجعله مقرمشًا. يعتبر التفاح الأخضر مصدرًا أفضل لفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ك من التفاح الأحمر. يحتوي التفاح الأخضر أيضًا على نسبة عالية من الحديد والبوتاسيوم والبروتين أكثر من التفاح الأحمر، وقد يحتوي التفاح الأخضر على ألياف أكثر قليلًا وكربوهيدرات وسكر أقل من التفاح الأحمر.

التفاح الأحمر

التفاح الأحمر هو أحد الأصناف من بين 7500 نوع معروف من التفاح في العالم، يكون طعم التفاح الأحمر حلوًا للعصير عند تناوله نيئًا. قشر الثمرة رقيق وعصير ويرجع لون الجلد أو قشر الثمرة إلى وجود أصباغ خاصة تسمى الأنثوسيانين. المحتوى الغذائي أو القيمة الغذائية للتفاح الأحمر منخفضة. لكن وجود محتوى السكر أعلى في التفاح الأحمر بما في ذلك ، المصدر العالي لمضادات الأكسدة.

القيمة الغذائية للتفاح الأخضر والتفاح الأحمر

فيما يلي الحقائق الغذائية للتفاح الأحمر والأخضر:

السعرات الحرارية 58 كيلو كالوري 59 كيلو كالوري

سكر 9.59 جم 10.48 جم

كربوهيدرات 13.61 جم 14.06 جم

الألياف الغذائية 2.8 جم 2.3 جم

بروتين 0.44 جم 0.27 جم

الفوائد الصحية للتفاح الأحمر والأخضر

نظرًا لوجود اختلافات طفيفة في التغذية في الغالب ، لا توجد العديد من الفوائد الصحية للتفاح الأخضر التي لا يستطيع التفاح الأحمر تكرارها. فيما يلي الفوائد الصحية الرئيسية لكل من التفاح الأحمر والأخضر:

1. يساعد على الهضم

مليء بالألياف والتفاح يخفف من الإمساك ومشاكل الأمعاء الأخرى. من المعروف أن مركب يسمى البكتين ، الموجود في التفاح ، يعزز نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء. لذلك ، للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، يجب أن نستهلك إما التفاح الأحمر أو الأخضر بانتظام.

2. جيد لفقدان الوزن

التفاح غني بالألياف والماء ، وهما صفتان تجعلهما ممتلئين. يعمل الشعور المتزايد بالامتلاء كإستراتيجية لفقدان الوزن ، حيث يساعد في إدارة شهيتك. وهذا بدوره قد يقودك إلى تقليل استهلاكك للطاقة.

3. يحسن صحة الرئة والكبد

قد يساعد التفاح الغني بمضادات الأكسدة على حماية رئتيك من أضرار الأكسدة. يمكن أن تسبب الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة أضرارًا مؤكسدة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث استجابات التهابية ومسببة للحساسية في جسمك. جلد التفاح غني بمادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب