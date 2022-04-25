فوائد تجعل من البندق طعامًا لا يُستغنى عنه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 10:16 صباحاً - يعدّ البندق أحد انواع المكسرات من شجرة “كوريلوس” التي تشتهر زراعتها في بعض الدول مثل تركيا، وايطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

ويمتلك البندق مذاقًا حلوًا ويمكن أكله نيئًا أو محمّصًا.

على غرار المكسرات الأخرى، البندق غني بالعناصر الغذائية، ويمتلك محتوى عاليًا من البروتين، والدهون، والفيتامينات والمعادن.

وفي السطور التالية، نستعرض أهم المنافع الصحية للبندق:

البندق مخزّن بالعناصر الغذائية

يمتلك البندق هوية تغذوية رائعة. وعلى الرغم من احتوائه على سعرات حرارية عالية، البندق مصدر مهم للمغذيات والدهون الصحية.

وتحتوي كمية ٢٨ غرامًا من البندق على:

سعرات حرارية: ١٧٦

دهون: ١٧ غرام

بروتين: ٤.٢ غرام

نشويات: ٤.٧ غرام

ألياف: ٢.٧ غرام

مغنيسيوم: ١٢ بالمئة من الكمية الموصى بها

كذلك يحتوي البندق على كميات كبيرة من فيتامين B6، الفوسفور، البوتاسيوم والزنك.

البندق مصدر أساسي لمضادات الأكسدة

يزود البندق الجسم بكميات مهمة من مضادات الأكسدة.

و هذه المواد تحمي الجسم من الأكسدة التي تؤذي تركيبة الخلايا وتسرع الشيخوخة وتسبب السرطان وأمراض القلب.

ومضادات الأكسدة الوفيرة في البندق تعرف بمركبات الفينوليك التي أثبتت أنها قادرة على تخفيف الكولسترول والالتهابات. كما يمكن ان تكون نافعة لصحة القلب والحماية من السرطان.

وإنّ معظم هذه المواد موجودة في قشرة البندق. كما ان المحتوى من مضادات الأكسدة قد ينخفض بعد عملية التحميص. لذلك، ينصح باستهلاك الحبة كلها ومن دون تحميص.

البندق جيد لصحة القلب

تناول البندق مرتبط بحماية القلب.

اذ ان محتوى مضادات الأكسدة والدهون الصحية الموجودة في البندق يخفف مستويات الكولسترول في الدم.

وقد أجريت دراسة على ٢١ شخصًا يعانون من مستويات كولسترول مرتفعة، تناولوا بين ١٨ و٢٠ بالمئة من السعرات الحرارية من البندق. ووجدت النتائج أن مستويات الكولسترول، الدهون الثلاثية والكولسترول الضار LDL أصبحت منخفضة.

كما أظهرت دراسات أخرى نتائج مشابهة على صحة القلب، حيث انخفضت مستويات الدهون في الدم، وارتفعت مستويات الفيتامين E.

البندق مرتبط بتخفيف احتمال الاصابة بالسرطان

إن احتواء البندق على مركبات عالية من مضادات الأكسدة، الفيتامين والمعادن يمكن أن يمنحه خصائص مضادة للسرطان.

الى جانب مكسرات أخرى كالفستق الحلبي، يمنلك البندق أعلى كمية مركزة من مجموعة من مضادات الأكسدة تعرف بالـ بروانثوسيانيدين.

وأظهرت بعض الدراسات أن البروانثوسيانيدين قد يساعد في الوقاية أو علاج بعض أنواع السرطان.

اضاقة الى ذلك، البندق غني بفيتامين E، مضاد أكسدة فعال مرتبط بإمكانية الوقاية ضد تعرض الخلايا لأي خلل ما يمكن ان يعزز احتمال الاصابة بالسرطان.

كما أن احتواء البندق على المانغانيز يساهم في جعله طعاما يحارب السرطان، حيث أثبتت قدرة هذا المعدن على المساعدة في وظائف أنزيمات محددة يمكنها أن تخفف خلل الأكسدة وتخفض احتمال الاصابة بالسرطان.