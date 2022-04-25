المشمش المجفّف.. منافع صحية لا تُحصى!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 10:16 صباحاً - تعدّ الفواكه المجفّفة إضافةً لذيذة ومفيدة الى الأطباق ولا سيما الحلويات، كما يمكن تناولها وحدها بين الوجبات أو ما يعرف بالـ “سناك”. وفيما تحتوي هذه الأنواع من الفواكه على سعرات حرارية أقل من الفواكه الطازجة، فهي أيضًا تعدّ مصدرا هاما للعديد من المعادن والفيتامينات التي تمدّ الجسم بمنافع صحية مختلفة.

ويعتبر المشمش المجفف أحد أكثر انواع الفواكه المجففة شعبيةً، وهو يحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم، البوتاسيوم، الفوسفور، فيتامين A، الحديد، وفيتامين C، وبالتالي تناوله يعني الحصول على العديد من الفوائد الصحية.

حول فوائد المشمش المجفف، تؤكد اختصاصية التغذية ميرنا الفتى، أن هذا النوع من الفاكهة يُسهم في تنظيم معدّل نبضات القلب؛ وذلك بفضل احتوائه على البوتاسيوم الضروري لصحة القلب، كما يساعد على تقوية النظر؛ بسبب غناه بفتيامين A المهم لصحة العيون وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، بالإضافة إلى تقليل الالتهاب، خاصة لدى النساء اللاتي يعانين من التهاب المفاصل أو النقرس. وتضيف أن لونه البرتقالي يجعله غنياً بالبيتاكاروتين المفيد لصحة البشرة وصحة العيون، فضلاً عن أهميته في تقوية جهاز المناعة، ومنع خطر الإصابة بفقر الدم. وتتابع الاختصاصية متحدثة عن فوائد المشمش المجفف في الآتي:

الوقاية من فقر الدم

يعتبر المشمش المجفف غنياً بالحديد، والذي يساعد بدوره على العلاج والوقاية من الإصابة بفقر الدم، إلى جانب الحديد، يحتوي على النحاس الذي يعزّز من عملية امتصاص الحديد في الجسم، وبالتالي إدراج المشمش المجفف ضمن النظام الغذائي الخاص بكِ من شأنه أن يساعد على عملية إنتاج الهيموغلوبين الضروري للجميع، وبالأخص النساء خلال الدورة الشهرية.

المساهمة في علاج الإمساك

يحتوي المشمش المجفف على مادة البكتين، وهي عبارة عن ألياف غذائية ذائبة في الماء، تُسهم في علاج الإمساك. أما بالنسبة لمادة السليلوز الموجودة فيه؛ فهي مليّنة وتساعد على التخلص من الإصابة المزعجة بالإمساك، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الماء في الجسم.

تعزيز عملية الهضم

يُنصح عادة بتناول المشمش المجفف قبل تناول الوجبات الرئيسية، والسبب في ذلك أنه يساعد على تعزيز عملية الهضم في الجسم. يعود ذلك إلى احتواء المشمش المجفف على مواد قاعدية تساعد على إعادة توازن الأحماض في الجهاز الهضمي.

خفض الحرارة المرتفعة

يساعد تناول المشمش المجفف على خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة؛ لأنه يوفر الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية والماء الضرورية للجسم، مع طرد السموم من مختلف الأعضاء. للتمتّع بهذه الفائدة؛ عليكِ تحضير شراب من خلال نقع وغلي المشمش المجفف، من ثم إضافة القليل من العسل إليه.

تحسين الصحة الجلدية

يُسهم المشمش المجفف في علاج الإكزيما وحروق الشمس والجرب أيضاً، بالإضافة إلى دوره في محاربة حب الشباب ومشكلات الجلد المختلفة. هذا الأمر يعود إلى غناه بفيتامين A الضروري للبشرة، إلى جانب المغذيات المختلفة التي يحتويها.

كما يحتوي المشمش المجفف بشكل طبيعي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C وفيتامين H، والتي تحمي من الأضرار البيئية الناجمة عن أشعة الشمس والتلوث، كما تقلّل هذه المركّبات من خطر الإصابة بالتجاعيد وحروق الشمس، وتساعد على تقييد ضرر الجذور الحرّة، ما يخفف من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، إلى جانب ذلك يتضمن أيضاً مستويات جيدة من البيتاكاروتين التي تتحوّل إلى فيتامين A المهم جداً لصحة البشرة بشكل عام.

تنظيف الجهاز الهضمي

يمتاز المشمش المجفف بخصائصه الملينة، والتي تساعد على تنظيف الجهاز الهضمي من السموم المتراكمة فيه، وبالتالي فإن تناول المشمش المجفف من شأنه أن يخلصكِ من المشاكل الهضمية؛ مثل الانتفاخ والغازات، ويطهّر جهازكِ من السموم.

تحسين كثافة العظام

يعتبر انخفاض كثافة المعادن في العظام أمراً شائعاً لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وهو السبب الرئيسي لهشاشة العظام والتهاب العظام والمفاصل واضطرابات العظام الأخرى المماثلة. ولكن قد يساعد البورون الموجود في المشمش المجفف على تحسين كثافة المعادن في العظام.

المحتوى العالي من المعادن في المشمش المجفف، مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم والحديد، يساعد على زيادة قوة وكثافة العظام، خاصة لدى النساء عند التقدّم في السن، وفي فترة انقطاع الطمث.

تعزيز صحة العيون

الكاروتينات الموجودة في المشمش المجفف تُسهم في تحسين صحة شبكية العين؛ عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، وأيضاً يساعد المشمش المجفف على خفض فرص الإصابة بإعتام عدسة العين ومرض التنكس البقعي مع التقدّم في السن.

تنشيط الدورة الدموية

النسب العالية من الحديد الموجود في المشمش المجفف تجعله قادراً على تنشيط الدورة الدموية في الجسم كاملاً وإنتاج كريات الدم الحمراء، ما يساعد على وصول الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم بالشكل المثالي.

تحسين الجهاز التنفسي

يساعد المشمش المجفف على تحسين صحة الجهاز التنفسي بطرق عدة؛ إذ إن فيتامين C يُسهم في تعزيز قدرة الجهاز المناعي على محاربة العدوى والأمراض، بينما المغذيات النباتية الأخرى الموجودة فيه تعمل على خفض خطر الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية، وتحسين صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.