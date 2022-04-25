شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عصائر تناولها دون القلق من زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر شرب العصير الطازج هو الخيار الأفضل لصحتنا ومع ذلك، عندما تحاول إنقاص الوزن ربما يعتبر تناول العصائر فكرة سيئة بسبب محتواها العالي من السكر، لكن العصر طريقة سهلة لاستهلاك الكثير من العناصر الغذائية التي يمكن أن تكون مفيدة لفقدان الوزن أيضًا، في هذا التقرير نتعرف على 5 عصائر لفقدان الوزن، بحسب موقع "Health".

كيف يمكن للعصائر أن تساعد في إنقاص الوزن؟

يعد شرب الفاكهة الطازجة وعصير الخضروات طريقة رائعة لتزويد جسمك بجميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الأساسية ويمكن لهذه العناصر الغذائية أن تعزز معدل الأيض لديك، مما يساعد جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

العصائر هي طريقة رائعة للبقاء بصحة جيدة لأنها توفر مجموعة من الفوائد الصحية، علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد العصائر أيضًا في تقليل دهون الجسم.

لكن يجب أن تكون حريصًا على نوع العصائر التي تستهلكها لأن بعضها قد يحتوي على نسبة عالية من السكر وقليلة الألياف، هذا صحيح، خاصة بالنسبة للعصائر التي تشتريها من المتجر والتي تزيد من تناول السعرات الحرارية ويمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية.

5 عصائر يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وتجعلك رطبًا هذا الصيف1. عصير الجزر

الجزر منخفض في السعرات الحرارية ومحتوى عالي من الألياف يمكن لكوب كامل من عصير الجزر أن يبقيك ممتلئًا حتى الغداء وبالتالي يساعد في تجنب الوجبات الخفيفة غير المرغوب فيها بين الوجبات

عندما تستهلك عصير الجزر يزيد إفراز العصارة الصفراوية مما يساعد في حرق الدهون وتقليل الوزن.

2. عصير الخيار

الخيار ليس فقط للسلطات ولكن يمكنك أيضًا تناول عصير الخيار سوف يساعدك على البقاء رطباً خلال فصل الصيف. إن محتواه المائي العالي وعدد السعرات الحرارية المنخفضة فيه يجعل تناول عصير الخيار مفيدًا لجميع الأطراف لفقدان الوزن.

نظرًا لكونه كثيفًا في الماء، فإن عصير الخيار يساعدك على الشعور بالشبع بسهولة وهو حشو رائع للوجبات ما عليك سوى عصر القليل من عصير الليمون وبعض أوراق النعناع والحصول على مشروب صيفي منعش وصحي.

3. عصير الخضروات

يمكن أن تختلف مكونات هذا العصير حسب رغبتك، لكنه يحتوي عادةً على الخضروات الورقية مثل السبانخ أو اللفت أو الكرنب هذه الخضروات غنية بالخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وغنية بالألياف وقليلة السكر، مما يجعلها عصيرًا مثاليًا لفقدان الوزن.

4. عصير الرمان

هذه الفاكهة ذات العصير الأحمر لها الكثير من الفوائد الصحية نظرًا لكون الرمان غنيًا بمضادات الأكسدة وفيتامين A وC وE، فهو فاكهة كثيفة المغذيات يمكن تناولها بانتظام ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

يمكن أن يكون عصيره مشروبًا منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد عصير الرمان في منع الشهية وحرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي- طريقة مثالية للتخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة من البطن.

5. عصير البنجر

عصير البنجر مثالي لفقدان الوزن لأنه غني بالألياف ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنها مليئة بالمعادن والفيتامينات الأساسية، يمكنك الجمع بين البنجر والجزر، لأن هذا المزيج يمكن أن يساعد في تسريع عملية فقدان الوزن.