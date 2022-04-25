شكرا لقرائتكم خبر عن طرق للوقاية من جفاف العين.. منها تقليل التعرض للشاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جفاف العين هو حالة لا تستطيع فيها العين انتاج الرطوبة الكافية، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أو وجود إفرازات غير طبيعية من الغدد المكونة للدموع في الجفون والتي يمكن أن تكون ناجمة عن العدوى أو الحساسية، في هذا التقرير نتعرف على علامات وأعراض جفاف العين، بحسب موقع "Heath".

تتفاقم مشكلة جفاف العين بسبب عوامل معينة مثل تآكل العدسات اللاصقة، ووقت الشاشة الطويل، والتعرض للغبار والرياح، وما إلى ذلك.

علامات وأعراض جفاف العين

جفاف، تهيج، احمرار، حكة، إرهاق وثقل في الجفون

طرق لمنع جفاف العين

في المراحل المبكرة، يمكن للشخص أن يمنع ذلك عن طريق تقليل الوقت الذى يقضيه أمام الشاشات ، وعلاج الحساسية والالتهابات في الوقت المناسب، واستخدام قطرات لترطيب العين.

خذ فترات راحة صغيرة إذا كنت تستخدم الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول، استخدم النظارات المضادة للوهج، حافظ على رطوبتك ، كما أن وجود مرطب جيد للهواء في منزلك سيكون مفيدًا أيضًا، اغسل عينيك بشكل متكرر ، إذا كنت تشعر بالحرق في العينين ثم أغمض عينيك لبعض الوقت واجلس لمدة 10-15 دقيقة.

لا تخرج إذا كان الجو حارًا وعاصفًا إذا كنت مضطرًا للذهاب ، استخدم النظارات الشمسية ، وتجنب التدخين ، وتجنب ارتداء العدسات اللاصقة ، كما تتوفر قطرات الدموع الاصطناعية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تستخدم بشكل شائع ولكن قبل ذلك تحصل على موافقة من طبيبك، فيتامين أ- طعام غني في نظامك الغذائي لأنه رائع لعينيك تناول الكثير من المانجو والبابايا والخوخ والسبانخ والمشمش والفلفل الخ.

بمجرد أن تصبح الحالة مزمنة ، سيتعين عليك زيارة طبيبك للتقييم يتكون التقييم من فحص وبعض اختبارات جفاف العين مثل الميبوغرافيا هذا يساعد في تشخيص السبب وإعطاء علاج محدد يمكن أن يكون إما أدوية وقطرات.