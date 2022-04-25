شكرا لقرائتكم خبر عن تناول خل التفاح لعلاج الحموضة المعوية.. يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خل التفاح هو علاج منزلي شهير للأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والتهاب الحلق ومشاكل الجهاز الهضمي، يحاول الكثير منا استخدام خل التفاح لفقدان الوزن والعافية العامة الأخرى مثل التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل والحفاظ على صحة الجلد أيضًا، لكن تناول خل التفاح لعلاج حرقة المعدة، أحد أعراض مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، قد لا يكون قرارًا حكيمًا.

بحسب موقع "healthsite"، فإن خل التفاح لارتجاع الحمض يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية ويثبت أنه خطير.، كثير من الناس يأخذون كمية صغيرة من خل التفاح لعلاج أعراض ارتجاع المريء (الحموضة المعوية) مع افتراض أنه سيقلل من كمية إنتاج الحمض في المعدة. ومع ذلك ، لا يوجد بحث سريري قوي يدعم استخدام خل التفاح في الجهاز الهضمي

يمكن أن يكون خل التفاح ضارا إذا استهلك بكميات زائدة

هناك بعض البيانات المنشورة تقول إن خل التفاح يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة ويساعد في التحكم بشكل أفضل في السكر وتقليل الدهون وتحسين ضغط الدم وتعزيز المناعة.

أظهرت التجارب السريرية الصغيرة التي أجريت على مرضى السكري بوضوح أنها تقلل من وقت إفراغ المعدة أيضًا (الوقت الذي يستغرقه الطعام الذي يتم تناوله لإفراغه من المعدة) ، مما يؤدي إلى اختلال مستويات السكر في الدم. يعني تأخر إفراغ المعدة مزيدًا من الوقت لجلوس الحمض في المعدة ويؤدي إلى مزيد من الارتجاع إلى المريء.

ولكن نظرًا لكونه حمضًا بحد ذاته ، فليس من المنطقي افتراض أنه سيساعد في تقليل أعراض الارتجاع المرتبطة بالحمض، نظرًا لكونه حمض الأسيتيك ، يمكن أن يؤدي خل التفاح إلى إصابة بطانة المريء المخاطية إذا تجاوز التركيز 20٪ وتناول الخل للسيطرة على أعراض الارتجاع يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية ويسبب مخاطر ".