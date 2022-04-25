شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تعزز صحة الكبد.. منها عصير البنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للحفاظ على صحة كبدك، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي، ويساعد الكبد في التخلص من المنتجات الثانوية غير المرغوب فيها والاحتفاظ بالعناصر الغذائية من الطعام الذي يستهلكه الشخص، ومع ذلك ، ليست كل المواد الغذائية أو الأنواع لها نفس القيمة عندما يتعلق الأمر بتعزيز صحة الكبد. لذلك، من الضروري تناول أطعمة معينة لصحة الكبد، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "health".

ويؤدي الكبد وظيفة حاسمة لأنه يساعد على إزالة جميع السموم في جسم الإنسان، وهذا صحيح بشكل خاص إذا كان الشخص يعاني من حالة معينة تتعلق بالكبد، مثل تليف الكبد أو التهاب الكبد الوبائي سي ، مثل هذه يمكن للظروف أن تجعل من الصعب على الكبد الأداء بالطريقة المثلى، لهذا السبب يجب إضافة بعض الأطعمة الخاصة بالكبد إلى النظام الغذائي للشخص .

أغذية لصحة الكبد للمساعدة في تقليل الضرر الناتج عن أمراض الكبد:1. العنب

مع العديد من المركبات النباتية المفيدة ، يعتبر العنب الأحمر والأرجواني مفيد للغاية لصحة الكبد نظرًا لاحتوائه على ريسفيراترول ، فإن العنب مثالي أيضًا للصحة العامة والرفاهية، وقد أثبتت العديد من الدراسات ذلك.

2. عصير البنجر

يعتبر البنجر مصدرًا ممتازًا للنترات ومضادات الأكسدة التي تسمى betalains ، عصير البنجر فعال أيضًا في تحسين صحة القلب وتقليل الأكسدة والالتهابات، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين أ وفيتامين ب 6 والحديد التي تساعد على حماية الكبد من الالتهابات والإجهاد التأكسدي وفي نفس الوقت تحسين قدرته على إزالة السموم من الجسم.

3. الخضراوات الصليبية

تعتبر الخضروات مثل براعم بروكسل والبروكلي والكرنب من الخضروات الصليبية وهي معروفة بمحتواها العالي من الألياف والمركبات النباتية المفيدة.

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن براعم بروكسل وخلاصة براعم البروكلي تساعد على زيادة مستويات إنزيمات إزالة السموم وبالتالي حماية الكبد من التلف.

إذا كنت لا تحب تناولها نيئة ، فحاول تحميصها قليلاً بالثوم وعصير الليمون.

4. الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو عنصرًا أساسيًا في العديد من المأكولات، وله العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة الكبد. وجدت الأبحاث أن الاستهلاك المعتدل لهذه الفاكهة يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن وتحسين اختبارات وظائف الكبد.

5. عين الجمل

لقد وجدت العديد من الدراسات أنه بالمقارنة مع المكسرات الأخرى ، فإن عين الجمل يحتوي على نسبة أعلى من أوميجا 3 وأوميجا 6 PUFA (47 %) وأعلى مستوى من مادة البوليفينول المضادة للأكسدة ، سواء كانت مستهلكة نيئة أو محمصة.

وتعد إضافة عين الجمل إلى نظامك الغذائي اليومي فكرة ممتازة لأنها لا تستطيع فقط تحسين وظائف الكبد ولكن أيضًا الصحة العامة للشخص.

6. البن والشاي الأخضر

على الرغم من التحذيرات من الإفراط في شرب القهوة، كشفت الدراسات أن القهوة خيار ممتاز لإزالة السموم من الكبد بسبب خصائصها المضادة للأكسدة.

بالإضافة إلى أنه يقينا أيضًا من أمراض الكبد المزمنة يساعد الشاي الأخضر على تقليل محتوى الدهون الكلي ويبقينا على مسافة آمنة من العلامات الأخرى لأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية.

طهي الطعام بالزيت المفرط قد لا يكون صحيًا، خاصة إذا كنت تستخدم زيت الذرة وزيت الصويا وزيت عباد الشمس يوميًا.

يعد اختيار أنواع أكثر صحة من الزيت والتحول إلى زيت الزيتون خيارًا رائعًا، حيث يمكن أن يساعد في تقليل إنزيمات الكبد التي تؤدي إلى أمراض الكبد.