شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح صحية.. لتجنب الإصابة بالفطريات خلال فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيف لا يؤدي فقط إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي، بل تصبح الالتهابات الفطرية شائعة أيضًا خلال الموسم، فمع ارتفاع درجة الحرارة بشكل أكبر في الأيام المقبلة، من المحتمل أيضًا أن ترتفع حالات العدوى الفطرية من الضروري أن يتوخى الجميع أقصى درجات الحذر واتباع النظافة الشخصية الجيدة وارتداء ملابس قطنية فضفاضة وطلب العلاج الفوري، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

أنواع فطريات الجلد

يمكن أن تكون العدوى الفطرية مثل سعفة القدم الرياضي وفطريات أظافر القدم وعدوى الخميرة والطفح الجلدي في منطقة الأعضاء التناسلية مصدر قلق، تحدث عدوى الفطريات الجلدية بشكل خاص في فصل الصيف، تحدث هذه الالتهابات الفطرية المعدية على القدمين (سعفة القدم ، أو قدم الرياضي) ، أو في أي مكان آخر على الجسم حيث يمكن أن يتراكم العرق بسهولة ، مثل تحت الإبط أو الثدي (سعفة الجسم)، تظهر عدوى الفطريات الجلدية أيضًا على أصابع اليدين والقدمين.

قال الدكتور الهندى توشار باريك ، كبير أطباء الأطفال حديثي الولادة ، إن هذه الالتهابات تؤدي إلى حكة شديدة واحمرار وتورم في المناطق المصابة، موضحا أن سبب الارتفاع الحاد في الإصابات الفطرية خلال فصل الصيف يعود إلى الظروف الجوية الحارة والرطبة والتعرق المفرط، حيث تشجع البيئة الحارة نمو الفطريات ، وبالتالي يظهر جفاف الجلد والطفح الجلدي الناتج عن الحرارة .

طرق علاج التهابات الجلد الفطرية:

يمكن رؤية الالتهابات الجلدية الفطرية في أي مكان في الجسم، السعفة المبرقشة الشائعة هي حالة تسبب بقعًا أفتح أو أغمق من الجلد، إنه ناتج عن فطر على الجلد ينمو خارج نطاق السيطرة، ولعلاجها استخدم الكريمات أو المستحضرات العلاجية التي يقترحها الطبيب ، وتجنب الكريمات المحتوية على الستيرويد، واغسل الملابس يوميًا ، وحافظ على النظافة الشخصية الجيدة ، واستخدم الصابون والبودرة المضادة للفطريات بعد استشارة الطبيب، اغسل يديك لمنع انتشار العدوى من منطقة إلى أخرى، لا تشارك المناشف أو الملابس لأنها يمكن أن تنشر الفطريات، وشدد الدكتور باريك على تجنب قدم الرياضي عن طريق تغيير الجوارب كل يوم.

نصائح لتجنب الإصابة بالفطريات:

- تجنب ارتداء الملابس الضيقة والجينز والأحذية.

-حافظي على الأظافر قصيرة.

-لا ترتدي ملابس تفوح منه رائحة العرق لفترة أطول.

- حافظ على جفاف نفسك.

-ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

-لا تستخدم المنتجات المعطرة أو الكيماوية على المنطقة المصابة لأنها يمكن أن تسبب تهيجاً وطفحاً جلدياً.

- تجنب الأطعمة المصنعة للوقاية من الالتهابات الفطرية.

- تؤدي مستويات السكر المرتفعة إلى حدوث التهابات وتبطئ عملية الشفاء، أدخل الثوم في النظام الغذائي نظرًا لطبيعته المضادة للفطريات.