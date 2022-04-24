هل الفلفل الأخضر فعال لخسارة الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - لقد مررنا جميعًا بالعديد من اتجاهات فقدان الوزن وهناك أطعمة عديدة تناولناها للتخلص من الدهون الزائدة في أجسامنا من الأعشاب إلى التوابل إلى الماء الدافئ، لكن هل تعلم أن الفلفل الأخضر يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن؟.. فيما يلي بعض الحقائق حول مدى فعالية الفلفل الأخضر في إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

القيمة الغذائية للفلفل الأخضر

حصة واحدة من الفلفل الأخضر تحتوي على 11٪ فيتامين أ و 182٪ فيتامين ج و 3٪ حديد كما أنه غني بالألياف الغذائية وخالي من الكولسترول.

الفلفل الأخضر المحمّل بالمغذيات مفيد للعينين والجلد والجهاز المناعي.

يقال أن الكابسيسين له تأثير محفز للأنف والجيوب الأنفية.

أكدت العديد من الدراسات البحثية تأثير الكابسيسين ، وهو مركب نشط رئيسي موجود في الفلفل الحار ، في إنقاص الوزن.

أشارت دراسة جديدة إلى أن علاج الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة باستخدام 6 ملج / يوم من كبسولات الكابسيسين لمدة 12 أسبوعًا كان مرتبطًا بفقدان الدهون في البطن المقاس بواسطة قياس امتصاص الأشعة السينية مزدوج الطاقة.

وكان وزن الجسم انخفض بمقدار 0.9 و 0.5 كجم علاوة على ذلك ، لم يصاب أي من المرضى بأي أحداث سلبية ، وأضافت الدراسة أن علاج الكابسيسين تسبب في أكسدة الدهون المستمرة أثناء الحفاظ على الوزن.

الفلفل الأخضر الحار ينظم الطاقة

للكابسيسين دور بارز في الشهية والأنسجة الدهنية البنية، التي تنظم توليد الحرارة للحفاظ على درجة حرارة الجسم لقد وجدت الدراسات أن الكابسيسين الغذائي يمكن أن يكون له تأثير مفيد لإدارة الوزن ، عن طريق تقليل استهلاك الطاقة وتفعيل نشاط الأنسجة الدهنية البنية.

وفقًا للتقرير، فإن الدهون البنية، أو الأنسجة الدهنية البنية، هي نوع مميز من الدهون يتم تنشيطه استجابة لدرجات الحرارة الباردة.

دورها الأساسي هو إنتاج الحرارة للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة الجسم، وتحقق ذلك عن طريق حرق السعرات الحرارية

الفلفل الحار يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

وجدت دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية عام 2020 أن أولئك الذين يستهلكون الفلفل الحار قد يعيشون لفترة أطول وقد يكون لديهم خطر أقل للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا الفلفل الحار أكثر من أربع مرات في الأسبوع لديهم معدلات وفاة أقل بشكل ملحوظ، بما في ذلك بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ، مقارنة مع الأشخاص الذين نادرًا ما يفعلون ذلك أو لم يفعلوا ذلك مطلقًا.

السمنة هي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية.