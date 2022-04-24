شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الكلى من المضاعفات الشائعة لكورونا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن إصابة الكلى الحادة من المضاعفات الشائعة التي لوحظت في المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا الحادة، وقام باحثو الطب الحيوي وعلماء الفيروسات في جامعة ديوك الأمريكية بتوضيح كيف يؤثر فيروس كورونا على الكلى.

وأوضح الباحثون أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب خلايا الكلى عبر مواقع ربط متعددة ويختطف آلية الخلية لتتكاثر، مما يتسبب في الإصابة وأمراض الكلى المرتبطة بكورونا

وأبلغ الباحثون عن اكتشافهم في مجلة Frontiers in Cell and Developmental Biology

أبلغ الأطباء في جميع أنحاء العالم عن حالات لأشخاص أصحاء أصيبوا فجأة بأمراض الكلى بعد إصابتهم بكورونا كان من المعروف أنه يصيب الخلايا في الجهاز التنفسي بشكل أساسي ، لكن الأطباء عرفوا تدريجياً أن الفيروس كان يسبب مضاعفات للكلى.

يمكن لـكورونا أن يصيب خلايا الكلى ويتلفها بشكل مباشر

كشف باحثو جامعة ديوك أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب خلايا الكلى ويتلفها بشكل مباشر، ووفقًا لهم ، يمكن أن يرتبط البروتين الشائك للفيروس مباشرة بالعديد من المستقبلات الموجودة على سطح الخلايا البودوسية ، وهي نوع معين من خلايا الكلى التي تساعد في التحكم في إزالة السموم والفضلات من الدم.

قال تيتيلولا كاليجاي ، وهو أيضًا المؤلف الأول للورقة: "وجدنا أن الفيروس كان بارعًا بشكل خاص في الارتباط بمستقبلين رئيسيين على سطح الخلايا البودوسية ، وهذه المستقبلات وفيرة في خلايا الكلى هذه". علم يوميا.

لاحظ الفريق أنه بمجرد إصابة الفيروس بالخلايا ، فإنه يضر بالخلايا البودوسيتية، مما يتسبب في تضاؤل هياكلها الطويلة التي تشبه الأصابع ، والتي تساعد في تصفية الدم، وتذبل.

إذا أصيبت الخلايا بجروح خطيرة ، فإن الخلايا البودوسيت ستموت إلى جانب الضرر الهيكلي، رأوا أن الفيروس يمكنه أيضًا اختطاف آلية الخلايا البودوسية لإنتاج جزيئات فيروسية إضافية يمكن أن تنتشر لإصابة خلايا إضافية.

ومع ذلك، لاحظ الفريق أن إصابات الكلى تحدث بشكل أقل تواترا مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس إنهم يخططون لتوسيع نطاق عملهم للدراسة لفهم ما إذا كانت المتغيرات أصبحت أقل قدرة على إصابة خلايا الكلى.