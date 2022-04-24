شكرا لقرائتكم خبر عن تناول البرقوق في رمضان لحصد 5 فوائد صحية تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى البرقوق " الطازج أو المجفف" على البورون وفيتامين أ والحديد والمغنيسيوم وفيتامين ك والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تحتاجها أجسامنا لتعمل بشكل صحيح، ويعد من أفضل أنواع الفاكهة التي تخلصك من الإمساك، فكل ما عليك فعله تضمنيها فى وجبة الإفطار في شهر رمضان لحصد فوائدها الغذائية والصحية، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

فوائد البرقوقمنع فقدان العظام:

يحتوي البرقوق على العديد من العناصر الغذائية الداعمة لصحة العظام ، بما في ذلك فيتامين K والمغنيسيوم والكالسيوم والبورون، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مركبات فينولية ، والتي قد تمنع ارتشاف العظام وتدعم تكوين العظام .

فوائد للجهاز الهضمي:

لا ينبغي أن يكون هذا مفاجأة ، لأن البرقوق هو طعام كثير من الناس عندما يحتاجون إلى بعض الراحة الطبيعية للإمساك، فهي ليست مصدرًا للألياف فحسب ، بل تحتوي أيضًا على ملين طبيعي يسمى السوربيتول.

فوائد صحية للقلب:

قد يؤدي تناول 5 إلى 6 حبات برقوق يوميًا إلى زيادة الكوليسترول HDL "الجيد" وتقليل الالتهاب وزيادة نشاط مضادات الأكسدة وكلها نتائج إيجابية عندما يتعلق الأمر بدعم صحة القلب، أظهرت البيانات أيضًا أن تناول البكتين ، وهو ألياف قابلة للذوبان توجد في الأطعمة مثل البرقوق ، يبطئ من سماكة جدران الشرايين الناجم عن تكوين البلاك ، وهي نتيجة إيجابية أخرى عند دعم صحة القلب.

الشعور بالشبع والامتلاء

على الرغم من أن معظم الفواكه تحتوي على سكريات طبيعية ، إلا أن تناول هذه الأطعمة المغذية يرتبط بتقليل الوزن ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الألياف التي توفرها هذه الأطعمة والتي توفر تأثيرًا مشبعًا، لأن البرقوق يحتوي على 3 جرامات من الألياف لكل وجبة ، فإن تناولها يوميًا قد يساعد في كبح الشهية ، وبالتالي دعم أهداف إدارة الوزن.

السيطرة على نسبة السكر في الدم:

من المرجح أن ينتج البرقوق استجابة أكثر ثباتًا لجلوكوز الدم بعد الاستمتاع به، وذلك بفضل انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ومحتوى الألياف، طالما يتم ملاحظة أحجام الحصة المناسبة، فإن تضمين البرقوق في نظام غذائي صديق لمرض السكري يمكن أن يكون إضافة إيجابية من المحتمل ألا تؤدي إلى أي آثار سلبية عندما يتعلق الأمر بإدارة نسبة السكر في الدم .