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القاهرة - سامية سيد - تحدث عدوى الدودة الدبوسية بسبب الديدان الطفيلية (Enterobius vermicularis) وهي دودة طفيلية صغيرة بيضاء، يبلغ طول الدودة الدبوسية من 2 إلى 13 مم وتعيش في معظمها في المستقيم عند البشر، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على متى يجب إجراء اختبار الدودة الدبوسية، بحسب موقع " medicinenet".

ما هو اختبار الدودة الدبوسية؟

في حالة الاشتباه في وجود الديدان الدبوسية، يتم وضع شريط لاصق شفاف أو مجداف الدودة الدبوسية (يتم توفيره من قبل الطبيب) على منطقة الشرج.

يمكن للشريط أن يلتقط البيض وأحيانًا الديدان البالغة، ويقترح معظم الأطباء إجراء الاختبار بمجرد استيقاظ الشخص وقبل أي حركة للأمعاء، لأن هذه الإجراءات تميل إلى إزالة البيض والطفيليات من منطقة الشرج/ المستقيم.

تلتصق بيض الدودة الدبوسية أو عدد قليل من الديدان البالغة بالشريط اللاصق أو المجداف ويتم التعرف عليها بالفحص تحت المجهر العادي بواسطة فني مختبر.

في بعض الأفراد ، من الممكن رؤية الديدان البالغة بدون مجهر، لكن البويضات الشفافة صغيرة ولا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر.

يجب إجراء الاختبار بمجرد استيقاظك في الصباح (لأن الاستحمام أو التبرز قد يزيل البيض) قد يتطلب الفحص عدة عينات من أجل التشخيص الإيجابي.

يقترح الباحثون أن تكرار الاختبار في حوالي ثلاث فترات مختلفة ينتج عنه معدل اكتشاف بنسبة 90 ٪.

أعراض وعلامات الإصابة بالديدان الدبوسية

من الأعراض الرئيسية للديدان الدبوسية الشعور بعدم الراحة والحكة في منطقة الشرج.

تشمل العلامات والأعراض الأخرى المرتبطة بالديدان الدبوسية

-طفح جلدي حول فتحة الشرج أو المهبل

-حكة المهبل

-الأرق أثناء النوم بسبب الجلد المتهيج

-الديدان الدبوسية المرئية في فتحة الشرج أو المهبل أو على البراز

-تبول مؤلم.