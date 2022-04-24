شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة قلب ناجحة أنقذت حياة طفلة 9 أسابيع باستخدام أنسجة البقر وإطار معدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أنه تم تشخيص حالة فلورنس فوكس من سيدكب جنوب شرق لندن في 9 أسابيع، كان أحد صمامات قلبها الذي يسمح بمرور الدم الغني بالأكسجين يعاني من عيب خلقي.



جراحة ناجحة لقلب طفلة

وقالت الصحيفة، إنه إذا تُرك العديد من الأطفال المصابين بمرض الصمام التاجي المختلط دون علاج، فسوف يموتون، استخدم الجراحون نسيجًا من بقرة وإطارًا معدنيًا لإصلاح الصمام المعيب.

وأشارت الصحيفة، إلى إنه تم انقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 13 أسبوعًا حياتها من خلال عملية رائدة تم فيها استبدال صمام صغير في قلبها بحجم حبة الجوز باستخدام إطار معدني ونسيج من بقرة.

تم تشخيص فلورنس فوكس، من سيدكب في جنوب شرق لندن، في9 أسابيع فقط بمرض نادر يصيب أحد الصمامات التي تضمن تدفق الدم الغني بالأكسجين بالطريقة الصحيحة، يواجه الأطفال الصغار المصابون بهذه الحالة، المعروفة باسم مرض الصمام التاجي المختلط، معدلات وفيات عالية إذا تُركوا دون علاج.

أخبر الأطباء في مستشفى ايفلينا لندن للأطفال والدي فلورنسا، جيني، 33 عامًا، وبيلي، 38 عامًا، وهو مدير إنشاءات، أنهما سينتظران حتى تكبر وأقوى قبل الجراحة - ولكن عندما تدهورت صحتها بسرعة، اضطروا للتصرف.

وأوضحت الصحيفة، إن الصمام التاجي عبارة عن رفرف يساعد القلب على ضخ الدم المؤكسج من الرئتين حول الجسم، إذا كان معيبًا، ولم ينغلق بإحكام، يمكن أن يتسرب الدم إلى الوراء، مما يتسبب في أضرار جسيمة للقلب، في المملكة المتحدة، تؤدي الحالة إلى إجراء عملية جراحية لنحو 70 طفلاً كل عام.

تقول الأم جيني، كانت حالتها متدهورة كانت رمادية اللون، "قال الأطباء إنهم اضطروا إلى إجراء عملية جراحية وإلا فإنها لن تغادر المستشفى".

الصمام التاجي عبارة عن رفرف يساعد القلب على ضخ الدم المؤكسج من الرئتين حول الجسم، إذا كان معيبًا - ولم ينغلق بإحكام - يمكن أن يتسرب الدم إلى الوراء، مما يتسبب في أضرار جسيمة للقلب، في المملكة المتحدة، تؤدي الحالة إلى إجراء عملية جراحية لنحو 70 طفلاً كل عام، عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، يحاول الجراحون عمومًا إصلاح الصمام الهش الموجود على الجانب الأيسر من القلب، عندما لا يكون هذا خيارًا، فمن الممكن استبداله بصمام معدني، لكنه كبير جدًا بالنسبة للأطفال الصغار جدًا، والجراحة بها معدلات وفاة عالية ومضاعفات خطيرة، بما في ذلك السكتة الدماغية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجراحون تحولوا مؤخرًا إلى صمام ميلودي، وهو صمام قلب بقرة مثبت على إطار معدني، والذي يستخدم عادة في منطقة مختلفة من القلب وفي الأطفال والبالغين الأكبر حجمًا، بشكل حاسم، يمكن تغيير حجم الإطار ليناسب قلب المريض.

يقول الدكتور آرون بيل، استشاري أمراض قلب الأطفال، إن الإجراء قد تم تطويره خلال العامين الماضيين لأن الخيارات السابقة لم تكن جيدة للأطفال الصغار، مضيفا، بدون هذه الجراحة، كانت النظرة إلى فلورنس قاتمة، الصمامات المستخدمة عادةً في هذا الإجراء كبيرة جدًا ولها معدل مضاعفات مرتفع، هذا النهج جديد، إنه شيء لم تكن تمتلكه قبل بضع سنوات.

وأضافت الصحيفة، إنه يتم تقديم جراحة القلب المفتوح بشكل متزايد للرضع الذين سيموتون بدونها ويبلغ عمر بعضهم بضعة أيام فقط، خضع 9 مرضى لإجراء الصمام الجديد في مستشفى إيفيلينا، وكانت فلورنس حتى الآن أصغرهم، حيث كان وزنها أقل من 10 أرطال، وأصغرهم سناً، في عمر 13 أسبوعًا، مشيرة إلى إنه سيتم تقديم نجاح الجراحة في المستشفى قريبًا في ورقة بحثية في المؤتمر السنوي لجمعية جراحة القلب والصدر في بريطانيا العظمى وايرلندا.

أكد كونال أوستن، استشاري جراحة قلب الأطفال في إيفلينا: "نجا حوالي 50% فقط من الأطفال الصغار من وجود صمام ميكانيكي، لذلك نبذل قصارى جهدنا لتجنب ذلك، مع هذا النهج، يتعافى الأطفال بسرعة، موضحة، إنه خلال العملية التي استغرقت 6 ساعات في سبتمبر الماضي، وُضعت فلورنس على الجهاز البديل للقلب والرئة يضخ الأكسجين في دمها وحول جسدها بينما توقف قلبها الذي كان بحجم حبة الجوز.

غالبًا ما يتم إجراء عمليات استبدال الصمامات عن طريق شق في الساق، يتم إدخال الصمام الجديد إلى القلب عبر أنبوب يسمى القسطرة، لكن هذا غير ممكن عند الأطفال، لأن القلب صغير جدًا، مع فلورنس، تم فتح القلب وأزيل الصمام المعيب، تم وضع الصمام الميلودي الجديد، الذي تم تعديله وفقًا للحجم، على قسطرة بها بالون رفيع بالداخل وتم تحريكه في المكان الصحيح، ثم تم نفخ البالون لتوسيع الصمام، ثم أزيل كل من البالون والقسطرة، وتم خياطة الصمام الجديد في مكانه، ثم تم إغلاق قلب فلورنس وإعادة تشغيله.



عملية ناجحة بالقلب

قالت والدتها جيني: كان التوقيع على نموذج الموافقة قبل العملية مروعًا - فقد سرد جميع المخاطر، بما في ذلك حقيقة أنها قد تموت أو تُصاب بتلف في الدماغ، لكننا عرفنا أنها فرصتها الوحيدة للخروج من المستشفى، خضعت لعملية جراحية في حوالي منتصف النهار وعادت إلى العناية المركزة في حوالي الساعة 6 مساءً.

لقد كانت مخدرة ومغطاة بالعديد من الأنابيب وكان من الصعب رؤيتها على الإطلاق، لكنها عادت بعد أيام قليلة إلى الجناح وكانت تبتسم، كانت لا تزال تبدو ضعيفة، لكن كان بإمكانك بالفعل رؤية اللون في خديها ويمكنني أن أقول إنها تتحسن.

أضافت، عندما ولدت فلورنس، أحدثت ضوضاء غريبة وصاخبة كلما تنفست، في البداية اعتقدت أنه كان عاديا، لكن مع مرور الوقت بدأ الأمر يثير قلقي، بدت دائمًا غير مرتاحة ولم تحب أن يتم احتجازها، لقد أرادت فقط الاستلقاء، كان قلب فلورنس يفشل، مما جعل رئتيها تمتلئان بالسوائل وتركها تكافح من أجل التنفس.

أكدت جيني، "أخبرونا أنه يتعين عليها الاختيار بين التنفس والرضاعة، ولهذا السبب توقفت عن تناول الحليب، بعد الجراحة، تعافت فلورنس سريعا، تمكنت من العودة إلى المنزل بعد 8 أيام فقط.

أوضحت والدتها: "إنها طفلة سعيدة للغاية الآن، إنها دائمًا تثرثر بعيدًا وتحقق كل معالمها إنها تتغذى بشكل طبيعي، ولكن لا يزال يتعين على فلورنسا الخضوع لعملية جراحية في المستقبل، حيث سيحتاج الصمام إلى استبداله أثناء نموها.

قال الدكتور بيل إن تطوير التقنية التي أنقذت فلورنس يحتاج إلى مزيد من البحث لمعرفة مدى نجاحها، لكنها كانت بداية واعدة، قلبها يعمل بشكل أفضل.