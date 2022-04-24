شكرا لقرائتكم خبر عن علامات احتياج جسمك للتخلص من السموم.. منها الشعور بالإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الديتوكس هو عملية التخلص من المواد السامة أو غير الصحية من الجسم، بإضافة الماء إلى الفواكه أو الخضروات ونقعها وشرب مشروبات الديتوكس على مدار اليوم للتخلص من السموم المتراكمة في الجسم، بحسب موقع "Health".

زيادة الوزن

إذا كنت تكتسب وزناً بشكل مستمر ، فأنت بحاجة إلى التحقق من عاداتك الغذائية ربما حان الوقت لإزالة السموم من جسمك.

التعب الشديد

إذا لم يستطع جسمك مواكبة وتيرة العمل الذي قمت به سابقًا، فقد حان الوقت لإعطاء الجسم استراحة وطرد السموم.

التدهور المعرفي

هل تجد صعوبة في التركيز على عملك؟ هل أنت غير قادر على التركيز على الأشياء كما فعلت من قبل؟ تؤثر السموم على وظائف المخ لأنها توقف عملية الأكسدة.

كثرة الإصابة بالمرض

إذا كنت تعاني من نوبات متكررة من المرض، فهذا مؤشر على تراكم السموم في الجسم.

مشاكل الجلد

هل تبدو بشرتك باهتة أكثر من ذي قبل؟ هناك احتمال أن يكون رد فعل للسموم المتراكمة داخل جسمك.

تقلبات مزاجية متكررة

إلى جانب الصحة المعرفية، تؤثر السموم على الحالة المزاجية للفرد الزينوإستروجينات، الموجودة بكثرة في البلاستيك ، مسؤولة عن التقلبات المزاجية.

مشاكل القناة الهضمية

تعتبر مشاكل القناة الهضمية مؤشرًا على أن جسمك يبكي طلبًا للمساعدة وقد حان الوقت لطرد السموم من جسمك الانتفاخ والإمساك هي بعض المشاكل الشائعة.

الصداع

هل تشعر أنك الآن أكثر عرضة للإصابة بالصداع مما كنت عليه من قبل؟ يمكن أن يكون تراكم السموم سببًا وراء ذلك.