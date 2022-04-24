قريباً.. أقراص مضادة لكورونا تقضي سريعا على الفيروس!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2022 3:55 مساءً

قالت شركة شيونوغي اليابانية للأدوية اليوم الأحد إن بيانات جديدة أظهرت أن علاجا تجريبيا لكوفيد-19 من إنتاجها قضى سريعا على الفيروس المسبب للمرض في مرحلة متقدمة من تجارب سريرية.

وتطمح الشركة في أن يحقق العلاج التجريبي، وهو عبارة عن أقراص، انتشار عالميا بعد حصوله على موافقة الجهات التنظيمية في اليابان التي تقوم بفحصه حاليا.

وأضافت الشركة أن النتائج التي صدرت اليوم الأحد أظهرت أن الدواء حَسن الأعراض التنفسية والحمى التي يسببها المرض.

وأشارت الشركة في مارس آذار إلى أنها ستطلق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للعلاج عالميا بدعم من الحكومة الأمريكية.