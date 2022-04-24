شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أشياء تمنع امتصاص فيتامين د.. منها شرب الكافيين بكثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين (د) المعروف أيضًا باسم فيتامين أشعة الشمس من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسمك، لكن مجرد التعرض لأشعة الشمس قد لا يكون كافيًا، فأنت بحاجة للتأكد من أن جسمك يمتص فيتامين د الذي تقدمه إليه، ووفقًا لأحد الخبراء، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تمنع امتصاص فيتامين (د) في جسمك، في هذا التقرير نتعرف على 7 أشياء تمنع امتصاص فيتامين د، بحسب موقع "health".

إذا كان جسمك لا يمتص فيتامين د بشكل صحيح، فستعاني من الأعراض التالية:

- التعب الشديد والخمول المستمر

* ألم في عظامك ومفاصلك

* تقلبات في المزاج، مثل التوتر والقلق والاكتئاب

* ضعف العضلات، آلام العضلات، والتشنجات

* مشاكل الكلى والكبد هي أيضا مؤشر على نقص فيتامين د

أسباب نقص فيتامين د والعوامل التي يمكن أن تمنع الامتصاص

فيتامين (د) ضروري للغاية لأنه يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم، ومحاربة العدوى، كما يساعد عضلاتك على العمل بشكل صحيح.

أفضل مصدر لفيتامين د هو التعرض للشمس، ولكن عادة لا يقضي الناس وقتًا كافيًا في الشمس للحصول على كميات كافية من فيتامين د، لذلك يوصى بتكميله بالطعام أيضًا.

ما الذي يمنع امتصاص فيتامين د؟

قد تكون هناك بعض الحالات والأشياء التي تؤثر على قدرتك على امتصاص فيتامين د، يمكن أن يساعدك اكتشاف العوامل التي تؤثر على قدرة امتصاص فيتامين د في اتخاذ العلاج المناسب لحل المشكلة.

1. ضعف صحة القناة الهضمية

يتم امتصاص فيتامين د الذي تحصل عليه من المواد الغذائية أو المكملات الغذائية في جزء من الأمعاء الدقيقة الذي ينتقل مباشرة من معدتك. يعتمد امتصاص فيتامين د على عصارة المعدة المنبعثة، والصفراء من الكبد ، والإفرازات من البنكرياس ، وسلامة جدار الأمعاء ، وما إلى ذلك.

عندما تتأثر هذه العوامل بسبب الظروف الصحية مثل مرض الاضطرابات الهضمية والتهاب البنكرياس المزمن وداء كرون المرض والتليف الكيسي ، يقلل امتصاص فيتامين د.

2. مشاكل في الكبد

يعتبر نقص فيتامين د شائعًا جدًا لدى مرضى الكبد حتى لو كان الشخص يعاني من مرض بسيط في الكبد ، فسيكون لديه درجة معينة من نقص فيتامين (د) يمكن أن يعاني مرضى تليف الكبد من نقص حاد.

3. مشاكل الكلى

تلعب الكلى دورًا مهمًا في ضمان الامتصاص المناسب لفيتامين د للجسم إذا كان الشخص يعاني من أمراض الكلى، فهناك احتمال كبير أن تكون مستويات فيتامين (د) لديه منخفضة.

لن تتمكن الكلى المصابة من تحويل ما يكفي من فيتامين د إلى شكله النشط كالسيتريول، والذي يستخدم في جميع أنحاء الجسم.

4. زيادة تناول الكافيين

قد لا تتمكن من العمل بدون أكواب القهوة اليومية، ولكن من المهم أن تعرف أن زيادة تناول الكافيين يمكن أن يتعارض مع قدرة جسمك على امتصاص فيتامين د.

5. مؤشر كتلة الجسم أكثر من 29

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن إلى المزيد من فيتامين (د) ، في الواقع ، يعد نقص فيتامين (د) أحد العوامل وراء زيادة الوزن.

في هذه الحالة ، عندما يعاني الأشخاص من السمنة ، تحبس الدهون تحت الجلد فيتامين د ، مما يحد من امتصاصه لرفع مستوى تناول فيتامين د ، اقضِ بعض الوقت في ضوء الشمس وتناول المكملات الغذائية والأطعمة الغنية بفيتامين د.

6. علاج فقدان الوزن

العلاج الإشعاعي وعمليات إنقاص الوزن مثل جراحة السمنة يعرض الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لنقص غذائي متعدد بما في ذلك فيتامين د عن طريق تقييد امتصاص فيتامين د.

7. الأدوية

الأدوية مثل الستيرويدات عن طريق الفم ومدرات البول تحد أيضًا من امتصاص الجسم لفيتامين د.

إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين (د) ، يجب أن تتجنب استهلاك بعض الأطعمة لأنها قد تجعل امتصاص فيتامين (د) صعبًا أو مستحيلًا في جسمك.

الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د

* الأطعمة الدهنية أو المقلية

* المواد الحامضة مثل المخللات والصلصات

* وجبات سريعة

* الأصناف الباردة مثل الآيس كريم والمشروبات الباردة