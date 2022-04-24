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القاهرة - سامية سيد - هل لاحظت أي تغيرات في دورتك الشهرية أثناء الطقس الحار أو موسم الصيف؟ هل كنت تعلم؟ تمامًا مثل مزاجك، حتى الطقس يمكن أن يؤثر سلبًا على فتراتك، نعم، قد تعاني غالبية النساء من تغيرات في الدورة الشهرية عندما يكون الطقس حارًا ورطبًا.

من المعروف أن التغيير الموسمي له علاقة بالدورة الشهرية، خلال فصل الصيف ، قد تصبح الفترات أطول أو أكثر تواترا. الفتيات المراهقات والنساء في فترة انقطاع الطمث يعانين أكثر لأن الهرمونات غير مستقرة في حالتهن. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يؤثر ارتفاع مستويات الزئبق والجفاف والتعرق المستمر خلال الصيف على الدورة الشهرية.

هل يؤثر الطقس الحار على الدورة الشهرية؟

وفقًا للبحث حسب موقع " onlymyhealth”، يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للشمس إلى تغييرات في طول الفترة، وبالمثل، إذا حدث وانتقلت إلى منطقة جديدة يكون الطقس فيها حارًا أو باردًا، فسيواجه جسمك صعوبة في التكيف مع درجة الحرارة، وبالتالي، يمكن أن يختلف طول فتراتك. يمكن أن يتأثر الحيض بالطقس.

ما الذي يسبب التغيرات في فترات أثناء الطقس الحار؟

من الواضح أن درجة الحرارة هي العامل الوحيد المتغير الذي يمكن أن يسبب عدم انتظام ومضاعفات أثناء الحيض، قد لا تؤثر درجة الحرارة على فترات الدورة الشهرية تمامًا ، ولكنها قد تؤدي إلى ظهور أعراض مقلقة مختلفة مثل التعب والتوتر وحب الشباب وحتى الانزعاج الذي غالبًا ما يظهر أثناء الحيض.

تؤثر العادات الغذائية أيضًا على الدورة الشهرية. إذا كنت تستهلكين الأطعمة المولدة للحرارة مثل البابايا والأناناس والمانجو وما إلى ذلك في موسم الصيف ، فمن المحتمل جدًا أن تمر بفترات مبكرة من النزيف الغزير، تولد هذه الأطعمة حرارة حول منطقة الحوض مما يزيد من تواتر تقلصات الرحم.

تعد المستويات المرتفعة من الإجهاد والمجهود أيضًا من العوامل البارزة التي يمكن أن تؤجل أو تؤجل الدورة الشهرية.

التمارين المنتظمة خلال أشهر الصيف يمكن أن تجعل دورتك أطول بيوم أو يومين.

يمكن للتقلبات الهرمونية خلال فترات أن تجعل جسمك يحتفظ بكمية أكبر من الماء والأملاح أكثر من المعتاد. سوف تنتفخ خلال فترات.

تؤدي الحرارة الشديدة أيضًا إلى الجفاف وعدم الراحة أثناء الحيض.

سوف ينتهي بك الأمر أن تصبح غريب الأطوار ومتهيجًا. ستشعرين أيضًا بالقلق والاكتئاب خلال فترات الدورة الشهرية. أيضًا ، يمكن أن يتداخل دبوس الفترة مع قدرتك على القيام بالأعمال اليومية بسهولة.

كيف تنظم فترات في الطقس الحار؟

فيما يلي بعض النصائح التي اقترحها الطبيب للحفاظ على دورتك الشهرية غير متأثرة بالطقس ودرجة الحرارة: