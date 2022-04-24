شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات الفيتامينات.. لماذا يجب أن نتناول فيتامين "د" و "ك" معا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم من الضروري تناول مكملات فيتامين (د) مع ضوء الشمس، فمن الضروري أن تعرف أنك تقوم بذلك بشكل صحيح، حيث أن تناول مكملات فيتامين د فقط بدون أي مكملات يمكن أن تكون ضارة لجسمك، فى السطور التالية اعرف لماذا يجب أن تتناول مكملات فيتامين د وفيتامين ك معاً، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

دور فيتامين د

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويوجد في الأطعمة مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان والبيض يتم تصنيع هذا الفيتامين بشكل رئيسي عن طريق الجلد عندما يتعرض الجسم لأشعة الشمس.

يلعب فيتامين د دورًا رئيسيًا في تنظيم التمثيل الغذائي للكالسيوم عن طريق زيادة امتصاص الكالسيوم في الأمعاء وهو تفسير لسبب التوصية بفيتامين د للوقاية من السقوط والكسور.

عند عدم وجود كميات كافية من الكالسيوم في الجسم، يمتص فيتامين د الاحتياطيات من العظام مما يؤدي إلى فقدان العظام وهشاشة العظام.

متى يكون فيتامين د مشكلة؟

يؤدي ارتفاع فيتامين د في الجسم إلى تكلس الأوعية الدموية مما قد يؤدي إلى تفاقم صحة القلب مما يؤدي إلى أمراض القلب.

العيب الرئيسي في تناول مكملات الفيتامينات بدون نصيحة الطبيب هو أن الناس لا يعرفون متى يتوقفون عن تناولها، ينتج عن هذا تراكم مفرط للفيتامين داخل الجسم والذي يعمل بعد ذلك بطريقة عكسية.

يؤدي الإفراط في ترسب فيتامين د أو فيتامين د إلى زيادة كالسيوم الدم، و فرط كالسيوم الدم حالة تتميز بارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم بشكل مفرط.

يُعد تكلس الأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء الإصابة بأمراض القلب.

الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين د هي 10-20 ميكروجرام.

ما الحل؟

أوصت العديد من الدراسات البحثية بضرورة تناول مكملات فيتامين د مع فيتامين ك.

بينما يضمن فيتامين د وجود الكالسيوم في الدم ، يضمن فيتامين ك وجود الكالسيوم في العظام وبالتالي تقليل ترسبه في الأوعية الدموية.

ربط العديد من خبراء الصحة المستويات المنخفضة من فيتامين K بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فيتامين ك هو فيتامين آخر قابل للذوبان في الدهون يوجد في شكلين من فيتامين ك: فيتامين ك 1 (فيلوكينون ، يوجد بشكل رئيسي في الخضار الورقية) وفيتامين ك 2 (ميناكينون ، الموجود بشكل رئيسي في منتجات الألبان المخمرة وتنتجه بكتيريا حمض اللاكتيك في الأمعاء) .

فيتامين ك يساعد في الكربوكسيل عندما تكون تركيزات فيتامين K المتداولة غير كافية ، تظل نسبة أكبر من بروتين المصفوفة Gla و osteocalcin غير كربوكسيل ، وهو ما يرتبط بنتائج غير مواتية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وانخفاض كثافة المعادن بالعظام ، وهشاشة العظام.

التوصية الحالية لتناول فيتامين ك 1 هي 70 ميكروجرام / يوم.