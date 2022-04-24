شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. كل ما تريدين معرفته عن أسباب الإصابة بمرض هيرشسبرنج عند الرضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض هيرشسبرنج هو أحد أمراض القولون أو المستقيم الذى يولد به الأطفال، ويسبب عدم القدرة على التبرز بشكل طبيعى، ويحدت نتيجة اضطراب أو انسداد الأمعاء الغليظة أو القولون بسبب الحركة العضلية غير المنسقة للأمعاء، وفقا لما نشره موقع" doctor.ndtv".

ما هي أسباب الإصابة بمرض هيرشسبرنج؟

وهو ناتج عن عدم وجود خلايا عصبية في جدار الأمعاء، تحفز مجموعة من الخلايا العصبية تسمى العقدية الانقباض الإيقاعي الذي يحرك المادة عبر الأمعاء في حالة عدم وجود هذه الخلايا ، يفشل جدار الأمعاء في الاسترخاء قبل الموجة التمعجية ولا يمكن للبراز أن يمر للأمام، تتراكم محتويات الأمعاء خلف الانسداد، قد تكون خلايا العقد غائبة عن جزء قصير فقط من الأمعاء الغليظة أو قد تكون غائبة عنها كلها.

ما هي أعراض هيرشسبرنج ؟

عدم تمرير العقي (مادة لزجة مخضرة وهي أول حركة أمعاء لحديثي الولادة) بعد فترة وجيزة من 24 إلى 48 ساعة بعد الولادة.

إمساك.

انتفاخ في البطن.

التقيؤ.

الإسهال المائي.

زيادة الوزن الضعيفة.

معدل النمو البطيء.

كيف يتم التشخيص؟

يُظهر الفحص البدني بطنًا منتفخًا مع حلقات من الأمعاء يمكن الشعور بها، تشمل الاختبارات الأخرى المستخدمة في التشخيص ما يلي:

تصوير البطن بالأشعة السينية ، والتي تُظهر انتفاخًا في الأمعاء الغليظة.

حقنة الباريوم الشرجية ، لتحديد الجزء المنهار من الأمعاء.

يمكن إجراء خزعة من المستقيم أو عينة من الأنسجة من المستقيم لتأكيد عدم وجود الخلايا العقدية.

ما هو علاج الإصابة بمرض الهيرشسبرنج عند الأطفال حديثى الولادة؟

اعتمادًا على وزن الطفل وعمره وتشخيصه ، يمكن إجراء فغر القولون المؤقت في البداية، هذا إجراء جراحي يتم فيه فتح القولون في جدار الجسم لتخفيف انسداد الأمعاء، عادة ما يتم إجراء إزالة جزء الأمعاء المصاب وإعادة توصيل القولون عندما يبلغ عمر الرضيع 6 أشهر أو أكثر.

تشمل التدابير الداعمة الأخرى معالجة السوائل عن طريق الوريد وتصحيح الشذوذ في الإلكتروليت والتغذية ، إن وجدت.