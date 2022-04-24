تنحيف البطن بمشروب آل كردشيان

بيروت - نادين محمد - تتمتع كيم كاردشيان، وشقيقاتها الأربعة بجسم رشيق ومنحوت، معتبرة أن السر الرئيسي وراء لمعان جسم كيم كاردشيان، هو حمام الشمس، التي تحرص يومياً على الاستمتاع به؛ لأنه يجعل الجسم يبدو أكثر رشاقة.

واستطاعت كاردشيان بالأخص من تغيير مفاهيم الجمال، حيث كان الأمر مقتصراً على جسم عارضة الأزياء النحيف، ليتغير الأمر وتعود ملامح الأنوثة، كما كانت قديماً، مؤكدة أن السبب وراء جسمها هو اتباع أسلوب حياه صحي، وممارسة الرياضة يومياً، وتتناول الأكلات الصحية، حتى إن كانت تحتوي على دهون، فلابد أن تكون دهوناً طبيعية؛ حتى لا تؤثر على عملية حرق الدهون.

وتعتمد كاردشيان وشقيقاتها على تناول مشروب يومي، وإليك عزيزتي المشروب التي يعتمده آل كاردشيان للتمتع ببطن منحوت وجسم رشيق خال من الترهلات.

مكونات المشروب

ماء

شرائح فاكهة مثل الفراولة أو الكيوي أو التوت

طريقة تحضيره

احضري كوب من الماء النقي وضعي بداخلة أي قطع من شرائح الفاكهة المذكورة سابقاً، لمنح الماء مذاقاً طيباً، فضلاً عن دورها الواضح في مساعدة الجسم على التخلص من الدهون.

ومن الضروري تخلص الجسم من السموم عن طريق تناول مشروبات تخلصك من هذه السموم؛ لأنها تساعد على نشاط الجسم ويبعده عن الكسل والحركة.

مشروب الليمون

الليمون به مجموعة من الأحماض يطلق عليها اسم أحماض أسكوربيك أسيد، وهي تساعد الجسم في تطهيره من السموم وينصح.

طريقة تحضيره:

يمزج الليمون مع عسل النحل للحصول على فوائد متعددة.

مشروب الخضروات

هو المشروب الذي يتم صنعه من الخضروات المختلفة، وهو يفيد الجسم في التخلص من السموم التي به كما أنه يقوم بتنظيف الأمعاء والجهاز الهضمي، ونقدم إليك هذه الوصفة من أجل إعداد مشروب خضروات متميز:

المكونات:

ثلاث ثمرات جزر -ثلاث ورقات لفت- ساقان من الكرفس- ثمرتا بنجر- ثمرة لفت- نصف باقة من السبانخ- نصف ثمرة كرنب نصف باقة من البقدونس- نصف بصلة- فصوص من الثوم.

الطريقة:

يتم خلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي مع الماء، ثم يشرب منها حسب الرغبة.

ويساعد ماء الديتوكس على ترطيب الجسم والبشرة، ومن ثَمَّ ستلاحظين نقاء بشرتكِ بعد فترة قصيرة من المداومة على تناوله يومياً.

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