بذور الكتان لتنحيف الجسم وطرق استخدامه

بيروت - نادين محمد - تعد بذور الكتان من أفضل الخيارات الآمنة والطبيعية لتنحيف الجسم، كونها غنية بالألياف ومنخفضة الكربوهيدرات، لذا فهي من الأطعمة الغذائية التي ننصحك بتناولها إذا كنت تبحثين عن حلول لإنقاص الوزن والتخلص من تراكم الدهون العنيدة، خاصة في بعض مناطق الجسم البطن والأرداف، وإليك سيدتي فوائد بذور الكتان لتنحيف الجسم وكيفية استخدامها.



غنية بالأحماض الدهنية



تحتوي بذور الكتان على حمض ألفا لينولينيك (ALA) الغني بأوميغا 3 النباتي، والذي يساعد الجسم على الشعور بالشبع والرغبة في عدم تناول الطعام.



قليلة الكربوهيدرات



تتميز بذور الكتان بأنها منخفضة الكربوهيدرات المسؤولة عن زيادة الوزن.



البروتين



تحتوي بذور الكتان على 20% من البروتين، الذي يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون.



مضادات الأكسدة



تحتوي بذور الكتان أيضاً على مضادات الأكسدة التي تحسن من وظيفة الخلايا المسؤولة عن حرق الدهون المتراكمة في الجسم.



غنية بالألياف



تعد بذور الكتان من الأطعمة الغذائية ذات الألياف العالية التي تشعر الجسم بالشبع وتنظم من حركة الأمعاء، إضافة إلى أنها تحد من مستويات الكوليسترول.

كيفية استخدام بذور الكتان لإنقاص الوزن



الطريقة الأولى



يوصي خبراء الصحة بملعقة واحدة من بذور الكتان يومياً عن طريق إضافتها إلى السلطة أو العصير.



الطريقة الثانية



يمكن تناولها على شكل كبسولات أو زيت بذور الكتان.



وصفات بذور الكتان للتنحيف



١ وصفة بذور الكتان والحليب والموز



المكونات:

ملعقة كبيرة من بذرة الكتّان

كوب من الحليب

القليل من الفانيلا

نصف كوب من التوت

نصف ثمرة من الموز

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات التي سبق ذكرها في الخلاط الكهربائي واتركيها حتى تتجانس كافة المكونات وتصبح عصيراً.

تناولي المزيج خلال النهار.



٢ وصفة بذور الكتان والماء



المكونات:

٣ ملعقة صغيرة من بذرة الكتان

١-٢لتر ماء

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بغلي الماء، ثم أضيفي إليها كمية بذور الكتان مع تغطيتها وتركها لمدة ليليه كاملة.

تناولي مقدار 150مل ثلاث مرات يومياً منها قبل الوجبة بثلاثين دقيقة.

احرصي على تكرار الوصفة عشرة أيام متتالية، ثم احصلي على استراحة لعشرة أيام أخرى وكرري العملية هكذا.

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