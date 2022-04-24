أسرع رجيم للتخلص من دهون البطن المزعجة

بيروت - نادين محمد - يصعب على الكثير من السيدات التخلص من الوزن الزائد في مناطق معينة من الجسم كالبطن والأرداف، وتعطي الجسم مظهراً غير لائق ومتناسق، وإذا كنت تبحثين عن أفضل نظام غذائي لنسف دهون البطن والأرداف معاً ننصحك بمتابعة قراءة هذه المقالة؛ لأننا سوف نقدم لك كيفية التخلص من الدهون المزعجة المتراكمة في منطقتي البطن والأرداف.. إليك سيدتي تفاصيل هذا النظام.



أسرع رجيم للتخلص من دهون البطن العنيدة



اليوم الأول



وجبة الإفطار:

ثمرة من الفاكهة وفنجان من الشاي أو القهوة بالحليب خالي الدسم بدون سكر، وبيضتان مسلوقتان.

وجبة الغداء:

سمكة مشويّة أو مسلوقة أو علبة تونة مصفاة من الزيت، وحبة من الخيار أو بضع أوراق من الخس.

وجبة العشاء:

حبة من الفاكهة، وأربع ملاعق من جبن القريش أو اللبنة، وقطعة من خبز التوست.



اليوم الثاني



وجبة الإفطار:

ثمرة من الفاكهة وفنجان من الشاي أو القهوة بالحليب خالي الدسم بدون سكر، وبيضتان مسلوقتان.

وجبة الغداء:

كوب من لبن الزبادي، وخيارة، صنف فاكهة غير محدد الكمية.

وجبة العشاء:

حبة فاكهة، وبيضتان مسلوقتان.



اليوم الثالث

وجبة الإفطار:

ثمرة من الفاكهة وفنجان من الشاي أو القهوة بالحليب خالي الدسم بدون سكر، وبيضتان مسلوقتان.

وجبة الغداء:

طبق من الفول الممزوج بمقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، طبق من سلطة الخيار، والبندورة، والفليفلة الخضراء.

وجبة العشاء:

قطعة من جبن القريش ويمكن استبدالها بكميّة مناسبة من اللبنة، وقطعة من خبز التوست أو نصف رغيف من الخبز الأسمر.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار:

ثمرة من الفاكهة وفنجان من الشاي أو القهوة بالحليب خالي الدسم بدون سكر، وبيضتان مسلوقتان.

وجبة الغداء:

طبق من الخضار المشكلة المسلوقة أو المطهوة على البخار، وقطعة من خبز التوست.

وجبة العشاء:

خيارة، وكوب من لبن الزبادي، وبيضة مسلوقة.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار:

ثمرة من الفاكهة وفنجان من الشاي أو القهوة بالحليب خالي الدسم بدون سكر، وبيضتان مسلوقتان.

وجبة الغداء:

قطعة من السمك المشوي، أو المسلوق، أو علبة من التونة المصفاة من الزيت، وطبق سلطة مكوّن من الخيار، والبندورة، والفليفلة الخضراء.

وجبة العشاء:

حبة من الجريب فروت، أو التفاح، أو الكمثرى، أو الجوافة، أو البرتقال.

اليوم السادس

وجبة الإفطار:

ثمرة من الفاكهة وفنجان من الشاي أو القهوة بالحليب خالي الدسم بدون سكر، وبيضتان مسلوقتان.

وجبة الغداء:

نصف دجاجة مشويّة أو مسلوقة، وطبق من سلطة الخيار، والبندورة، والفليفلة الخضراء.

وجبة العشاء:

ملعقتان كبيرتان من الجبن الأبيض أو اللبنة، وحبة من البندورة، وبيضة مسلوقة.

اليوم السابع

وجبة الإفطار:

ثمرة من الفاكهة وفنجان من الشاي أو القهوة بالحليب خالي الدسم بدون سكر، وبيضتان مسلوقتان.

وجبة الغداء:

طبق من الفول مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، وقطعة من الجبن الأبيض، وطبق من السلطة.

وجبة العشاء:

كوب من لبن الزبادي أو الحليب، وحبة من الفاكهة.

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