شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك صحى فى رمضان.. زبادى بالفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فول وبيض وجبنة هى الأكلات المعتادة فى سحور رمضان وقد يشعر الكثيرون بالملل من السحور المعتاد، كما نبحث دائما على سحور صحى وغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة.

لذلك يقدم الخليج 365 سحور صحى فى رمضان عبارة عن زبادى بقطع الفواكه المختلفة وحسب الرغبة ، فنظرا لمذاقه الطيب الا انه مغذى ويحتوى على فيتامينات تعمل على تقوية الجسم والمناعة وتمد الجسم بالطاقة والحيوية.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد الزبادى هى:

يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الكالسيوم وهو معدن ضروري لصحة الأسنان والعظام، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات ب ، وخاصة فيتامين ب 12 والريبوفلافين ، وكلاهما قد يحمي من أمراض القلب.

كما يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والجراثيم كما انه مفيد لوزن الجسم ويحميك من خطر الاصابة بالسمنة .

الزبادى من أهم الأطعمة فى وجبة السحور نظرا لاحتوائه على بعض الخصائص التى تساعد على هضم الطعام والتخلص من التخمة والحموضة.

فضلا عن ذلك فأن إضافة قطع الفواكه لكوب الزبادى تساعد على الشبع أثناء فترة الصيام وتعزيز صحة الجسم وحمايته من الجفاف والعطش طوال اليوم.