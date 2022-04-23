شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات لتناول الطعام تسبب الإمساك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الإمساك عندما تتحرك الفضلات ببطء شديد عبر الجهاز الهضمي ، والذي يمكن أن يكون ناتجًا عن عدد من العوامل المتعلقة بعادات الأكل أو الشرب، يمكن أن يؤدي التعامل مع حركات الأمعاء غير المنتظمة مثل هذا إلى الانتفاخ والتشنجات وآلام المعدة العامة، على الرغم من أن الإمساك العرضى شائع جدا ، فإن بعض الاشخاص يصابون بالإمساك المزمن الذى يمكن أن يتعارض مع قدرتهم على القيام بمهامهم اليومية ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

العادات الخاطئة التى تسبب الإمساك:1- أنت لا تأكل ما يكفي من الألياف:

إذا كنت تشعر بالإمساك ، فانت لا تتناول ما يكفي من الألياف في نظامي الغذائي، توجد الألياف في الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفاصوليا والبقوليات والعدس، لا تهضم الألياف ولكنها تعمل كعامل مضخم للمساعدة في دفع الطعام عبر أمعائك ، مما يساعد في حركات الأمعاء المنتظمة ولهذا السبب ، فإن عدم تناول ما يكفي من الألياف يمكن أن يؤدي إلى الإمساك، والهدف هو تناول 25 إلى 38 جرامًا من الألياف يوميًا ، ولكن مع زيادة تناول الألياف ، فإنك بحاجة إلى زيادة تناول الماء أيضًا.

2 - أنت لا تشرب كمية كافية من الماء:

إلى جانب الحصول على الكثير من الألياف ، فإن التأكد من شرب الكثير من الماء على مدار اليوم سيكون أيضًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على انتظام عملية الهضم، إذا كنت مصابًا بالجفاف ، فقد يؤدي ذلك إلى تضخيم الإمساك ، المفتاح هو شرب السوائل بانتظام.

3 - أنت تقشر الفاكهة:

نعم ، الفاكهة هي إضافة إيجابية إلى نظامك الغذائي ، بغض النظر عما إذا كنت تقشرها أم لا ، ولكن بالنسبة للعديد من الفاكهة ، توجد الألياف في القشر، وبما أن الألياف يمكن أن تساعد في منع الإمساك ، فإن الحفاظ على قشر الكمثرى والتفاح يمكن أن يساعدك على الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء.

4 - أنت تأكل كميات كبيرة من الجبن:

قد يؤدي تناول الكثير من الجبن أو منتجات الألبان إلى إصابة بعض الأشخاص بالإمساك،إذا كنت من محبي الجبن فحاول دمج بعض الأطعمة الغنية بالألياف في وجبتك أو وجبتك الخفيفة عند تناول الجبن ، مثل السلطة أو الحبوب الكاملة.

5 - أنت تشرب الكثير الكافيين:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا لها تأثير تجفيف على الجسم ، مما قد يساهم في الإمساك عن طريق زيادة صعوبة حركة النفايات عبر الجهاز الهضمي .