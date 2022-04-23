مرضى السكري المصابون بالضعف الإدراكي معرّضون للإصابة بأمراض القلب

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 07:15 مساءً - تقول دراسة إنّ الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 والضعف الإدراكي هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل في القلب والسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون أنهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بـ 1.6 مرة، وأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أو الموت بـ 1.8 مرة.

وتمت مقارنتهم بمرضى السكري من النوع 2 الذين لم يكن لديهم ضعف إدراكي خلال الدراسة التي استمرت خمس سنوات.

واقترح العلماء أنّ انخفاض الذاكرة يمكن أن يكون السبب، بحجة أنه قد يؤدي إلى نسيان المرضى لتناول الأدوية بانتظام.

هذا يمكن أن يؤدي إلى مستويات غير منضبطة من السكر في الدم، مما يؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية والأعصاب لضمان عمل القلب بشكل صحيح.

كانت الدراسة قائمة على الملاحظة، مما يعني أنها لم تستطع تحديد ما إذا كانت معدلات الإصابة بأمراض القلب المرتفعة قد انخفضت إلى ضعف الإدراك أو عامل آخر.

ويعاني أكثر من 37 مليون أمريكي من مرض السكري من النوع 2، أي واحد من كل عشرة، بينما يعاني أكثر من 16 مليوناً من ضعف إدراكي.

من المعروف بالفعل أنّ الأشخاص المصابين بداء السكري يعانون من مشاكل في القلب بمقدار الضعف، وغالباً ما تسير الحالتين جنباً إلى جنب.

لكنّ القليل من الدراسات أشارت إلى وجود صلة بين الضعف الإدراكي لدى مرضى السكر وزيادة خطر تعرضهم لهذه الحالة.

في الدراسة التي نشرت يوم الخميس في مجلة Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism، تعقب العلماء 9000 شخصاً يعانون من مرض السكري من النوع 2، بما في ذلك 900 يعانون من ضعف الادراك، على مدى خمس سنوات.

وتم تعريف الضعف الإدراكي على أنه صعوبة في تذكر شيء ما أو تعلم مهارة جديدة أو التركيز أو اتخاذ قرار. وشمل ذلك حالات مرض الزهايمر والخرف.



كان المشاركون يبلغون من العمر حوالي 68 سنة، معظمهم من الإناث، وكانوا يعانون من مرض السكري على مدى فترة طويلة.

وتم استقطابهم من تجربة REWIND التي بحثت في أمراض القلب والأوعية الدموية.

من بين 529 مشاركاً يعانون من ضعف إدراكي، عانى 85 منهم من مشاكل قلبية (16 بالمائة).

كما أصيب ما مجموعه 94 (17 في المائة) بسكتة دماغية أو ماتوا أثناء الدراسة.

للمقارنة، من بين 8200 شخص يعانون من مرض السكري ولكن لا يعانون من ضعف إدراكي، عانى 847 (10 بالمائة) من مشكلة في القلب و809 (9.8 بالمائة) أصيبوا بسكتة دماغية أو ماتوا.

وقال الدكتور هيرتزل جيرشتاين، أستاذ الطب في جامعة ماكماستر في هاميلتون، كندا، والذي شارك في البحث: “وجدت دراستنا درجات منخفضة في الاختبارات المعرفية تنبأت بأمراض القلب لدى مرضى السكري وعوامل خطر القلب الأخرى.”

وتابع: “على الرغم من أنّ تفسير ذلك لا يزال غير واضحاً، إلا أنه يجب تقديم أدوية القلب لهؤلاء المرضى لتقليل خطر إصابتهم بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في المستقبل.”

وقال العلماء أيضاً أنّه يمكن استخدام اختبارين شائعين لتشخيص الضعف الإدراكي لتحديد خطر تعرضهم لمشاكل في القلب.

واقترح الباحثون أنّ مشاكل الذاكرة مرتبطة بانخفاض القدرة على الرعاية الذاتية وتجنب المخاطر.