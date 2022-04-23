اتباع هذا النظام الغذائي أثناء الحمل يحمي من تسمم الحمل بنسبة 20%

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 07:15 مساءً - تشير دراسة إلى أنّ النساء الحوامل اللواتي يتبعن حمية البحر الأبيض المتوسط أقل عرضة للإصابة بتسمم الحمل.

فحص باحثون أمريكيون عادات الأكل لأكثر من 8500 أم حامل على مدى عقدين.

وكانت النساء اللواتي حافظن على النظام الغذائي، المليء بالفاكهة والخضار والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك، أقل عرضة بنسبة 22 في المائة للإصابة بالمضاعفات.

وعانت كلّ من كيم كارداشيان وبيونسي من هذه الحالة، التي يعتقد أنها تؤثر على 5 في المئة من حالات الحمل.

ويتسبّب المرض في إصابة الأمهات الحوامل بارتفاع ضغط الدم، مما قد يعرضهنّ وطفلهنّ للخطر.

وقالت راندوم مينهاس، طبيبة القلب في جامعة جونز هوبكنز الذي قاد الدراسة، إنّ النتائج “رائعة ” لأنّ القليل جداً من التدخلات في الحمل تنتج فوائد ذات مغزى.

يتضمّن النظام الغذائي المتوسطي تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والخبز والحبوب الأخرى، وكذلك الفاصوليا والمكسرات والبذور.

يجب أن يكون زيت الزيتون المصدر الرئيسي للدهون، بينما يجب تناول منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم بكميات صغيرة أو معتدلة فقط.

وقد أكدت الدراسات السابقة أنّ النظام الغذائي يحدّ من خطر المعاناة من أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري.

كما تم ربطه بتخفيض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والخرف، بالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم.

هذا وفحص الباحثون بيانات مأخوذة من 8507 أم حامل ولدن في مركز بوسطن الطبي، الذي يعالج بشكل رئيسي السكان ذوي الدخل المنخفض والأقليات العرقية، بين عامي 1998 و2016.

كان ما يقرب من نصف المشاركين (47 في المائة) من السود، بينما كان 28 في المائة من أصل إسباني والباقي من البيض أو من عرق آخر.

وأكملت النساء، اللواتي كنّ يبلغن من العمر 25 عاماً في المتوسط، استبياناً بعد يوم إلى ثلاثة أيام من الولادة حول ما تناولنه أثناء الحمل.

ثم أعطى الباحثون النساء درجة بناء على مدى توافق عاداتهن الغذائية مع نظام غذائي على غرار البحر الأبيض المتوسط.

تظهر النتائج، التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أنّ 848 (10 في المائة) من النساء أصبن بتسمم الحمل.

لكن أولئك اللواتي اتبعن نظاماً غذائياً على طراز البحر الأبيض المتوسط عند الحمل كانوا أقل عرضة بنسبة 22 في المائة للمعاناة من هذه الحالة.

وكانت النساء السود قد سجلنّ أدنى درجات في حمية البحر الأبيض المتوسط وكانت 78 في المائة أكثر عرضة لخطر تسمم الحمل، مقارنة مع جميع النساء غير السود اللواتي تابعن عن كثب النظام الغذائي.

لكن النساء السود اللواتي اتبعن النظام الغذائي كنّ أقل عرضة بنسبة 26 في المائة للمعاناة من هذه الحالة.

وأشار الباحثون أيضاً إلى أنّ النساء البدينات والسكري كنّ أكثر عرضة مرتين للمعاناة من ارتفاع ضغط الدم.

وقال الفريق أنّ النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أنّ النساء الحوامل قد يستفدن من نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط لتقليل خطر الإصابة بتسمم الحمل.

وقالت الدكتورة مينهاس: “لقد فوجئنا بأنّ النساء اللواتي تناولن الأطعمة بشكل متكرر في النظام الغذائي على غرار البحر الأبيض المتوسط كنّ أقل عرضة للإصابة بتسمم الحمل، حيث تعاني النساء السود من أكبر انخفاض في المخاطر، مشيرةً الى أنه على النساء اتباع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي مغذي من الفاكهة والخضروات والبقوليات، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، طوال حياتهن.

وأضافت أنّ تناول الأطعمة الصحية، مهم بشكل خاص، أثناء الحمل لأنه يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية في المستقبل وكذلك يؤثر على صحة أطفالهم.

يعتقد أن مقدمات الارتعاج ناتجة عن عدم تطور المشيمة بشكل صحيح بسبب مشكلة في الأوعية الدموية التي تزودها.