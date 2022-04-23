شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض وعلاجات مرض الكبد غير الكحولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) إلى مجموعة من الاضطرابات التي تسببها زيادة الدهون في الكبد، هذه الدهون شائعة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمن، وهو مصطلح شامل لمجموعة متنوعة من اضطرابات الكبد التي تؤثر على الأشخاص الذين لا يشربون الكحول أو لا يشربونه.

السمة الأساسية لـ مرض الكبد غير الكحولي، كما يوحي الاسم ، هي تراكم الدهون الزائدة في الكبد، ووفقا لموقع " healthline"، أصبح مرض الكبد غير الكحولي أكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

عادة ما تكون المرحلة المبكرة من المرض غير ضارة ولكن بمجرد ظهورها ، يمكن أن تسبب تلفًا خطيرًا للكبد ، بما في ذلك تليف الكبد

أعراض مرض الكبد غير الكحولي

لا تظهر علامات وأعراض الكبد الدهني غير الكحولي بشكل عام، في المراحل المبكرة منه ، لا توجد أعراض بشكل عام. لن يعرف المرء حتى يتم اكتشافه من خلال الاختبار. ولكن عندما تنتقل إلى المستوى التالي أو المراحل التالية ، فإنها تظهر بشكل عام علامات وأعراض واضحة، بعض العلامات والأعراض بعد وصوله إلى المرحلة التالية هي:

التعب وألم البطن العلوي الأيمن، أو عدم الراحة

يمكن للمرء أن يجد العلامات والأعراض الأكثر ملاحظة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي عندما يصل إلى مراحل متقدمة .

قد يعاني الأشخاص المصابون بالتليف ( مراحل أكثر تقدمًا من NAFLD) من حين لآخر :

مراحل أكثر تقدمًا من من حين لآخر ألم خفيف أو نابض في الربع الأيمن العلوي (على الجانب الأيمن السفلي من الضلوع)

تورم في البطن (استسقاء) .

التعب الشديد

الأوعية الدموية المتضخمة تحت سطح الجلد مباشرة

فقدان الوزن غير المبرر

راحة اليد أو اصفرار الجلد والعينين .

علاج الكبد الدهني غير الكحولي

لن يعاني معظم المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي من مضاعفات كبيرة، ولكن إذا تم تشخيص أحدهم بهذه الحالة، فيجب عليهم اتخاذ إجراءات لمنعه من التفاقم.

لا يوجد علاج محدد لمرض الكبد الدهني غير الكحولي في الوقت الحالي ، ولكن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساعد. يمكن أيضًا اقتراح العلاج للأمراض أو الأعراض ذات الصلة (مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول). قد يوصى بمراجعة الطبيب بانتظام لمراقبة وظائف الكبد والبحث عن أي علامات لاضطرابات جديدة.

لا يوجد دواء يمكنه علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي في الوقت الحالي ، ومع ذلك ، يمكن أن تساعد مجموعة متنوعة من الأدوية في إدارة أعراض الحالة.

قد يصف الطبيب دواءً لمعالجة ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2 والسمنة.

إذا أصيب المرضى بتليف الكبد الحاد وتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح ، فقد يتم وضعهم على قائمة الانتظار لعملية زرع الكبد.

بدلاً من ذلك ، قد يكون من الممكن إجراء عملية زرع باستخدام جزء من الكبد مستخرج من متبرع حي.

نظرًا لأن الكبد يمكن أن يتجدد ، يمكن للقطعة المزروعة والجزء المتبقي من كبد المتبرع أن يتعافى إلى الحجم الطبيعي.