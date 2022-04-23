شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحصل على زيادة فى معدل ضربات القلب.. جرب هذه العلاجات المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون مشاكل القلب صعبة للغاية وتهدد الحياة في بعض الأحيان، إذا كان هناك خطأ ما في القلب، فقد يؤثر على وظائفك المختلفة أيضًا، ويمكن أن يتسبب خفقان القلب في الإحساس بخفقان القلب وتسارع النبض.

قد تشعر أيضًا بخفقان القلب وكأنه شعور بالرفرفة التي يمكن أن تحدث في الصدر أو كما لو أن قلبك قد تخطى النبض.

وفقا لموقع " onlymyhealth" على الرغم من أنه من الأفضل دائمًا الحصول على رعاية طبية في بعض الحالات، إلا أن هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن توقف هذه المشكلة وتعطيك الراحة ، على الأقل في الوقت الحالي.

العلاجات المنزلية لوقف خفقان القلب

بعض العوامل التي يمكن أن تكون مسؤولة عن خفقان القلب يمكن أن تكون-

مشاكل الغدة الدرقية

عدم انتظام ضربات القلب

رجفان أذيني

فشل القلب

زيادة ضربات القلب

العلاجات المنزلية1. جرب تقنيات الاسترخاء

يمكن استخدام عدد من الأساليب لتقليل التوتر ويمكن أن يكون لها العديد من الآثار السيئة على صحة الشخص، فيما يلي بعض الأساليب التي يمكنك استخدامها:

اليوجا

قضاء الوقت في الخارج

بعض التمارين الخفيفة

التنفس العميق

أخذ فترات راحة قصيرة من العمل أو المدرسة

2. تقليل أو القضاء على المنشطات

يمكن أن يكون هناك بعض المحفزات المحتملة التي يمكن أن تحفز خفقان القلب، إذا لاحظت وجود أي محفز من هذا القبيل، فأنت بحاجة إلى تجنبه، فيما يلي بعض المثيرات الشائعة التي يمكن أن تحفز المهيجات.

منتجات التبغ

المخدرات غير المشروعة

بعض أدوية البرد أو السعال

مثبطات الشهية

أدوية اضطرابات الصحة النفسية

المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي والصودا

أدوية ارتفاع ضغط الدم

3. تحفيز العصب المبهم

إنه عصب معين يربط الدماغ بالقلب، يحفز الشخص عن طريق تهدئة الخفقان، للقيام بذلك بعدة طرق:

يسعل

احبس أنفاسك وادفع مثل الأمعاء

الإسكات

أخذ حمام بارد

رش الماء على الوجه

4. الحفاظ على توازن الالكتروليتات

الإلكتروليتات هي جزيئات موجودة في جميع أنحاء الجسم يمكن أن تساعد في نقل الإشارات الكهربائية ، تلعب هذه الإشارات دورًا مهمًا في تنظيم معدل ضربات القلب، يمكن لأي شخص زيادة عدد الشوارد في الجسم لتقليل خفقان القلب، يمكنك أيضًا اتباع نظام غذائي غني بالإلكتروليتات مثل المغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم. الأطعمة التي تحتوي على البطاطس والموز والسبانخ والأفوكادو.

5. حافظ على رطوبتك

عندما يصاب جسمك بالجفاف، قد يضطر القلب إلى العمل بجهد أكبر لتدوير الدم، وهذا يمكن أن يزيد من فرصك عن طريق خفقان القلب، شرب الكثير من الماء يمكن أن يؤثر على صحتك ويمكن أن يزيد إذا كان الشخص حاملاً أو عوامل مختلفة يمكن أن تؤثر عليه.

6. تجنب الكحول الزائد

يعتبر الكحول مثبطًا ويمكن أن يؤدي إلى خفقان القلب بسهولة تامة. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها شرب كمية معتدلة من الإصابة بالرجفان الأذيني، خفقان القلب هو مجرد عرض من أعراض هذه الحالة، الاستهلاك المفرط للكحول يمكن أن يؤدي بك إلى مشاكل مختلفة في القلب وهناك ميل لزيادة مشاكل القلب.