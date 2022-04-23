يبعد تصلب الشرايين والجلطات.. فوائد مذهلة لعصير القصب

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2022 1:31 مساءً

يعتبر عصير قصب السكر مفيداً جداً لصحتنا، نظراً لقيمته الغذائية العالية التي تساعد في تعزيز المناعة وتمنح الجسم طاقة فورية.

هذا العصير السحري يساعد في الحفاظ على أجسامنا دافئة في الشتاء وباردة في الصيف، ورغم أنه حلو المذاق إلا أنه يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، بحسب موقع “times of india”.

ويحتوي عصير قصب السكر على نسبة عالية من الألياف ويساعد في الوقاية من اليرقان وفقر الدم والحموضة، حيث يخفف من عصارة المعدة.

تعرف على فوائد قصب السكر:

1 – الكولسترول: يقلل نسبة الكولسترول الضار، والدهون الثلاثية في الجسم، وبالتالي فهو يقي من الإصابة بالأمراض الخطيرة؛ مثل: تصلب الشرايين والجلطات.

2- يحافظ على مستوى السكر في الدم حول معدلاته الطبيعية، ويحول دون ارتفاعه، وذلك بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف.

يساعد قصب السكر في تنظيم كمية الجلوكوز في أجسامنا، يحتوي على محليات طبيعية وبالتالي فهو آمن لمرضى السكري، لكن لا ينبغي لأحد أن يبالغ في تناوله إذا كان يعاني من مرض السكري.

3- يعالج ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويعالج اليرقان.

4- يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ويقي من الإصابة بالإمساك، ويدر البول.

5- يعزز مناعة جسم الإنسان، وذلك بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحتويها، وبالتالي فهو يقي من الإصابة بالكثير من الأمراض المختلفة، يقوي المناعة، يمكن أن يؤدي تناول كوب من عصير قصب السكر بانتظام إلى تعزيز مناعتنا وحمايتنا من العدوى الفيروسية المختلفة.

6- يقي من الإصابة بالأورام السرطانية، ويقاوم نموها، وبخاصة سرطان الثدي والبروستاتا.

7- ينظم عمل إنزيمات الكبد، ويكافح العدوى والتهابات الجسم، ويعتبر الدواء الشافي للكبد، يُقترح على الشخص المصاب باليرقان تناول عصير قصب السكر، فهو مفيد للغاية للكبد، ويحسن عمله ويزيل الأمراض المرتبطة به.

8- يقي من الإصابة بتسوس الأسنان، ويخلص الفم من الرائحة الكريهة.

9- يساعد في إنقاص الوزن يعزز عملية حرق الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم، كما يدعم عملية الأيض، وبالتالي فهو يعتبر مشروباً فعالاً للأشخاص الذي يريدون التخلص من الوزن الزائد.

الكمية العالية من الألياف الموجودة في عصير قصب السكر تبقيك ممتلئا لفترة أطول وتساعدك على خسارة الكيلو جرامات الزائدة، كما أنه يخفض مستويات الكوليسترول في الجسم ويحافظ على صحة قلبك.

10- يبني العضلات ويقويها، ويساعدها على القيام بعملها؛ نظراً لاحتوائه على أحماض أمينية أساسية، لذلك فهو يعتبر المشروب الأمثل للرياضيين، ويقوي العظام، يحتوي عصير قصب السكر على نسبة عالية من الكالسيوم والمجنيسيوم والحديد والبوتاسيوم والفوسفور، كل هذه المكونات تساعد في تحسين صحة العظام.

11 – ينشط وظائف العقل والدماغ بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم.

12- يمنحك بشرة متوهجة ويعمل عصير قصب السكر المعجزات في الحد من حب الشباب، يحتوي على نسبة عالية من السكروز، مما يساعد على التئام الجروح، يزيل العلامات من الجلد ويزيل المحتوى السام في الجسم.