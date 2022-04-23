هل تعاني من ألم مفاجئ في محيط العين اليمنى؟.. إليك أبرز الأسباب والعلاج

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:09 مساءً - يعاني الكثير منا من صداع مزمن ومفاجئ في مناطق مختلفة من الرأس، تترافق مع آلزم أخرى في منطق العين أو الأذن أو الرقبة.

ويشير الأطباء أن الصداع في القسم الأيمن من الرأس المترافق بألم في العين اليمنى، يدل على وجود مشاكل طبية ينبغي متابعتها طبياً، وإيجاد العلاج المناسب لها.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أسباب ألم العين اليمنى مع الصداع هي كما يلي:

1. مشكلات عصبية

من المحتمل أن تكون المشكلات العصبية مسؤولة عن الصداع من جانب واحد، وتشمل الآتي:

الألم العصبي القذالي

يحدث الألم العصبي القذالي عندما تتضرر أو تلتهب الأعصاب الممتدة من الحبل الشوكي إلى فروة الرأس والتي تسمى بالأعصاب القذالية.

وغالبًا ما تشمل أعراض، مثل: ألم حاد في مؤخرة الرأس والرقبة، وألم خلف العين.

التهاب الشرايين الصدغي

من الممكن أن تلتهب الشرايين الموجودة في الرأس والرقبة بسبب التهاب الشريان الصدغي، والذي يؤدي للإصابة بصداع شديد على جانب الرأس مع ألم في العين والتعب العام.

ألم العصب ثلاثي التوائم

يسبب ألم العصب ثلاثي التوائم ألم شديد في الوجه والرأس، والذي عادةً ما يؤثر على جانب واحد فقط في كل مرة وهذا ما يجعله من أسباب ألم العين مع صداع.

2. استخدام الأدوية

من الممكن أن يصاب بعض الأشخاص بألم العين اليمنى مع صداع كأثر جانبي لبعض الأدوية الموصوفة أو بسبب الإفراط في استخدام الأدوية، ومن أبرز الأدوية: الأسيتامينوفين (Acetaminophen)، والأسبرين، والإيبوبروفين (Ibuprofen)، والمواد الأفيونية.

3. الالتهابات والحساسية

تسبب التهابات الجيوب الأنفية والحساسية الصداع خاصة في الجانب الأيمن من الرأس حيث أنه بسبب الضغط والألم خلف عظام الوجنتين والجبهة.

4. أسباب أخرى لألم العين اليمنى مع صداع

اضطرابات المزاج.

انقطاع التنفس أثناء النوم.

ضغط الفك ومشكلات الأسنان.

الحساسية.

تمدد الأوعية الدموية.

الإعياء.

إصابات الرأس.

إجهاد عضلي في الرقبة.

الأورام.

أسباب ألم العين اليمنى مع صداع

من الممكن أن تؤدي بعض أنواع الصداع لحدوث ألم في الجانب الأيمن من الرأس، تعرف معنا في هذه الفقرة على أسباب ألم العين اليمنى مع صداع حسب نوع الصداع:

1. الصداع النصفي

يسبب الصداع النصفي ألم نابض وشديد في الرأس، والذي غالبًا ما يصاحبه عدم وضوح في الرؤية، وألم في العين اليمنى أو اليسرى، وحساسية تجاه الضوء والصوت.

ومن الممكن أن يصاب بعض الأشخاص بالصداع النصفي لعدة أسباب، مثل:

تغيرات في الطقس.

التغيرات الهرمونية عند النساء.

التوتر العاطفي أو القلق.

قلة النوم.

الضجيج العالي.

2. الصداع العنقودي

نادر ما يصاب الناس بالصداع العنقودي، ومع ذلك إذا حدث فإنه غالبًا ما يكون حاد بسبب الألم الشديد، وعادةً ما يكون حول عين واحدة وقد ينتشر إلى مناطق أخرى من الرأس والوجه والعنق والكتفين.

وقد يصاحب الصداع العنقودي أعراض أخرى، مثل: انتفاخ حول العين المصابة، وعيون حمراء ودامعة، وتعرق الوجه.

3. صداع التوتر

يعد صداع التوتر من أكثر أنواع الصداع شيوعًا، حيث أنه يصيب كلا جانبي الرأس ولكن قد تظهر الأعراض على جانب واحد فقط لدى بعض الأشخاص.

وعادةً ما تستمر هذه الأعراض من بضع دقائق إلى بضع ساعات وقد تتراوح ما بين خفيفة إلى معتدلة.

نصائح للتخفيف من ألم العين اليمنى مع صداع

يساعد وضع كمادة دافئة أو باردة على مؤخرة العنق في التخفيف من الصداع والألم.

ينصح بتجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب الصداع، مثل: الكافيين، والكحول.

ينصح بالإكثار من شرب الماء للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب الجفاف.

يفضل تجنب تسريحات الشعر التي قد تسبب الصداع، مثل: تسريحات الشعر الضيقة، والضفائر.

يجب تدليك عضلات الرقبة والكتفين المشدودة لتخفيف ألم العين اليمنى مع صداع.

يفضل الابتعاد عن الأضواء الساطعة والضوضاء الصاخبة لمنع تفاقم الصداع والألم.

ينصح بالقيام بتمارين الاسترخاء، مثل: التأمل، واليوغا، وتمارين التنفس العميق لتقليل التوتر والقلق.

متى يجب استشارة الطبيب؟

بعد أن تعرفت على أسباب ألم العين اليمنى مع صداع، نوضح لك في هذه الفقرة الأعراض التي تتطلب الحصول على الرعاية الطبية الفورية، وتشمل:

تغيرات في الرؤية.

الارتباك.

الحمى.

إصابة الرأس.

زيادة الألم أثناء الحركة.

تصلب الرقبة.

تغيرات شخصية أو معرفية.

اضطرابات النوم.

كلام غير واضح.

الضعف.