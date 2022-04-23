شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفقد دهون البطن عن طريق تناول بعض أنواع الدهون فى الأكل؟.. أطعمة تساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن أكثر من مجرد مظهر غير جذاب، فهى مرتبطة بقوة بخطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تُعرف دهون البطن أيضًا باسم الدهون الحشوية فهو يشير إلى الدهون التي تتراكم في تجويف البطن وتلتف حول الأعضاء الأساسية مثل المعدة والكبد، عند النساء، قد يزيد هذا من خطر الإصابة بسرطان الثدي وقد يتطلب أيضًا إجراء جراحة في المرارة.

عندما يتعلق الأمر بإدارة دهون البطن وفقا لموقع " healthline" ، يوصي الخبراء بفقدان الوزن بشكل عام - لذلك يوصى بإجراء تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة ، والامتناع عن تناول كميات كبيرة من الدهون، ومع ذلك ، ماذا لو قلنا لك أن هناك بعض أنواع الدهون التي يمكن أن تساعدك على تقليل دهون البطن؟

ما هي أفضل أنواع الدهون لإدارة دهون البطن؟

وفقًا لخبراء من University of Illinois Extension ، يمكن إدارة دهون البطن بشكل أفضل إذا حصل الشخص على معظم الدهون - 12 إلى 20 % من إجمالي السعرات الحرارية - في شكل الدهون غير المشبعة الاحادية.

اكتشفت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة رعاية مرضى السكري ، أن تناول الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مع كل وجبة في اليوم يمكن أن يساعد الجسم على حرق الدهون من منطقة البطن، تعمل هذه الدهون على زيادة معدل الأيض الأساسي مما يسمح للجسم بحرق الدهون بشكل أسرع.

ذكرت دراسة أخرى في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول الدهون الأحادية غير المشبعة يزيد من الشعور بالشبع ، على عكس الدهون المشبعة والمتحولة، وهذا يعني أن هذه الدهون ستمنعك من تناول الكثير من السعرات الحرارية أو من المعاناة من آلام الجوع المتكررة، وهذا يمنع الإفراط في تناول الطعام ويعزز فقدان الوزن على المدى الطويل.

يعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات يزيد من ترسب الدهون حول البطن - في حين أن النظام الغذائي الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة يتسبب في ترسب الدهون بعيدًا عن منطقة البطن ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2007 ونشرت في مجلة Diabetes Care Journal.

إذا حصل الفرد على نصيبه من الدهون بشكل رئيسي من مصادر أحادية غير مشبعة ، فإن 35 5 من السعرات الحرارية من المغذيات الكبيرة لا تتحول إلى دهون في البطن.

المصادر الغذائية للدهون الأحادية غير المشبعة

بعض أفضل المصادر الغذائية للدهون الأحادية غير المشبعة هي: